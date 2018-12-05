РПЛ перестали показывать за рубежом

Телеграм-канал «Ненобель» сообщил, что матчи РПЛ перестали появляться на экранах в зарубежных странах. Владевшая правами на показ заграницей компания IMG перед началом сезона в одностороннем порядке разорвала контракт.

«Это не так значительно с точки зрения денег. Если юристы РПЛ и «Матч ТВ» не упустят момент, какие-то деньги от IMG удастся получить.

А вот для большей эффективности спонсорских контрактов, активации некоторых статей для Fair Play, а также имиджа и присутствия российского футбола в международном медиа-пространстве это неприятный удар», – говорит о последствиях автор канала.

РПЛ – шестой чемпионат в Европе согласно таблице коэффициентов УЕФА.