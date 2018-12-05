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    РПЛ перестали показывать за рубежом

    Телеграм-канал «Ненобель» сообщил, что матчи РПЛ перестали появляться на экранах в зарубежных странах. Владевшая правами на показ заграницей компания IMG перед началом сезона в одностороннем порядке разорвала контракт.

    «Это не так значительно с точки зрения денег. Если юристы РПЛ и «Матч ТВ» не упустят момент, какие-то деньги от IMG удастся получить.

    А вот для большей эффективности спонсорских контрактов, активации некоторых статей для Fair Play, а также имиджа и присутствия российского футбола в международном медиа-пространстве это неприятный удар», – говорит о последствиях автор канала.

    РПЛ – шестой чемпионат в Европе согласно таблице коэффициентов УЕФА.

    Источник: Телеграм-канал «Ненобель»

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    05.12.2018 11:58
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 5 декабря 2018, 23:27

      Матч "Енисей"-"Ахмат" никак не относится к футболу. Это скорей всего триллер на тему спорта.

      2
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 5 декабря 2018, 19:14

      Извиняюсь спросить,а разве есть на что смотреть,чтобы показывать...???

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 16:35

      Болельщикам хочется видеть интересный и зрелищный футбол, они не смотрят на коэффициент УЕФА.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 15:34

      После дела Кокорина с Мамаевым нас вообще из УЕФА выпрут за позорище и фарс над правосудием.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 декабря 2018, 15:09

      видать интерес совсем пропал скучный и не зрелищный футбол у нас для них

      5
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > Полная Канистра 5 декабря 2018, 17:11

      Да, откровенно говоря, для нас тоже. ((

      3
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      Рейтинг: +481

      belrus21 5 декабря 2018, 14:37

      Краснодар вообще не показывают по ТВ. Ни евро, ни наши кубки, ни ЧР... Сегодня в том числе Спартак....

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      Рейтинг: +16625

      афоня72 5 декабря 2018, 14:10

      Да Ладно ребята, вон Арсенал с Оренбургом такой матч выдали!!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 декабря 2018, 13:32

      Ничего. что мы делаем нашими руками, никому не нужно. Только нефть. газ, лес, металлы. СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА.

      7
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      Рейтинг: +12180

      BRO_football 5 декабря 2018, 13:24

      За рубежом интересны матчей только топ-5 лиг Европы, остальные трансляции показывают только для своих.

      0
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      Рейтинг: +28

      СпарткКомандаГандонов > BRO_football 5 декабря 2018, 14:43

      топ-4 максимум чемп франции сродня нашему

      2
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 5 декабря 2018, 12:44

      Да и у нас то не показывают только по платному каналу ,ну и один матч в неделю)) по бесплатному

      3
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