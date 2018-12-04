Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Главные новости дня. «Ман Сити» могут исключить из Лиги чемпионов, В РПЛ точно появится система VAR

    Главные новости дня. «Ман Сити» могут исключить из Лиги чемпионов, В РПЛ точно появится система VAR

    Пресс-секретарь Путина высказался о ситуации с Мамаевым и Кокориным.

    Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболиста молодежного состава «Локомотива».

    Первичная экспертиза установила причину смерти игрока «Локомотива».

    Использование VAR в чемпионате России утверждено РПЛ.

    «Спартак» будет добиваться отмены красной карточки Рассказову.

    Луис Адриано объяснил болельщикам, почему команда защищает Глушакова.

    Черчесов дал оценку выступлению сборной России на ЧМ-2018.

    Клубы РПЛ помогут «Анжи» доиграть нынешний сезон.

    Новый сезон РПЛ начнется в середине июля.

    «Манчестер Сити» может быть исключен из Лиги чемпионов в следующем году.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2018 21:29
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 5 декабря 2018, 09:11

      Неужели в РФС и РПЛ начинают думать головой, а не за....?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 5 декабря 2018, 07:22

      Да все уже оценили полезность VAR!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 декабря 2018, 07:19

      Система Var просто необходима для РПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -18

      egorovyura 5 декабря 2018, 06:02

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://u.yool.so/miopres

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      Dimasax74 5 декабря 2018, 05:46

      Var в России - это круто

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 