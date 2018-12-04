Главные новости дня. «Ман Сити» могут исключить из Лиги чемпионов, В РПЛ точно появится система VAR

Неужели в РФС и РПЛ начинают думать головой, а не за....?
Пресс-секретарь Путина высказался о ситуации с Мамаевым и Кокориным.
Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболиста молодежного состава «Локомотива».
Первичная экспертиза установила причину смерти игрока «Локомотива».
Использование VAR в чемпионате России утверждено РПЛ.
«Спартак» будет добиваться отмены красной карточки Рассказову.
Луис Адриано объяснил болельщикам, почему команда защищает Глушакова.
Черчесов дал оценку выступлению сборной России на ЧМ-2018.
Клубы РПЛ помогут «Анжи» доиграть нынешний сезон.
Новый сезон РПЛ начнется в середине июля.
«Манчестер Сити» может быть исключен из Лиги чемпионов в следующем году.