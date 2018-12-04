Главные новости дня. «Ман Сити» могут исключить из Лиги чемпионов, В РПЛ точно появится система VAR

Пресс-секретарь Путина высказался о ситуации с Мамаевым и Кокориным.

Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболиста молодежного состава «Локомотива».

Первичная экспертиза установила причину смерти игрока «Локомотива».

Использование VAR в чемпионате России утверждено РПЛ.

«Спартак» будет добиваться отмены красной карточки Рассказову.

Луис Адриано объяснил болельщикам, почему команда защищает Глушакова.

Черчесов дал оценку выступлению сборной России на ЧМ-2018.

Клубы РПЛ помогут «Анжи» доиграть нынешний сезон.

Новый сезон РПЛ начнется в середине июля.

«Манчестер Сити» может быть исключен из Лиги чемпионов в следующем году.