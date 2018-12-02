Колосков: «Необдуманно перешли на систему «осень-весна»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что переход на систему «осень-весна» в чемпионате России был непродуманным. В субботу из-за низкой температуры была перенесена игра 16-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов».

«Заранее понятно было, что в декабре в Оренбурге будет минусовая температура. Если и в декабре не играть, то больше играть просто некогда.

В очередной раз приходится с сожалением констатировать, что необдуманно перешли на систему «осень-весна». Я и многие другие специалисты говорили, что надо сначала условия создать для игры в это время – построить хорошие манежи или привести в порядок поля, стадионы, как в Питере, и только потом переходить на «осень-весну». Но никто не послушался и палец о палец не ударил.

Что делать теперь? Вариант, по сути, один. Для подобных ситуаций в декабре надо клубам иметь резервный стадион на юге России и прописать это в регламенте, что в случае форс-мажора такой-то клуб проводит домашний матч на таком-то южном стадионе. Или есть, например, спорткомплекс «Олимпийский» в Москве, который тоже можно специализировать под футбол на зимне-весенний период.

Переход на систему «осень-весна» затевался ради того, чтобы синхронизировать календарь нашей Премьер-лиги с европейским календарем. Хотя это нам не помогло. Мы так и не получили никаких преимуществ в плане выступления в еврокубках», – сказал Колосков.