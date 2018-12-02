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    Колосков: «Необдуманно перешли на систему «осень-весна»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что переход на систему «осень-весна» в чемпионате России был непродуманным. В субботу из-за низкой температуры была перенесена игра 16-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов».

    «Заранее понятно было, что в декабре в Оренбурге будет минусовая температура. Если и в декабре не играть, то больше играть просто некогда.

    В очередной раз приходится с сожалением констатировать, что необдуманно перешли на систему «осень-весна». Я и многие другие специалисты говорили, что надо сначала условия создать для игры в это время – построить хорошие манежи или привести в порядок поля, стадионы, как в Питере, и только потом переходить на «осень-весну». Но никто не послушался и палец о палец не ударил.

    Что делать теперь? Вариант, по сути, один. Для подобных ситуаций в декабре надо клубам иметь резервный стадион на юге России и прописать это в регламенте, что в случае форс-мажора такой-то клуб проводит домашний матч на таком-то южном стадионе. Или есть, например, спорткомплекс «Олимпийский» в Москве, который тоже можно специализировать под футбол на зимне-весенний период.

    Переход на систему «осень-весна» затевался ради того, чтобы синхронизировать календарь нашей Премьер-лиги с европейским календарем. Хотя это нам не помогло. Мы так и не получили никаких преимуществ в плане выступления в еврокубках», – сказал Колосков.

    Источник: «Р-Спорт»

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    02.12.2018 06:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 2 декабря 2018, 17:15

      ...по-видимому у этого деятеля упала пелена с глаз.Очухался бедолага.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 2 декабря 2018, 13:57

      Дай бог очухаются

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Ohotnik3 2 декабря 2018, 12:38

      а где был почетный президент РФС, когда эти изменения принимали? почему тогда молчал, а теперь прорвало?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 2 декабря 2018, 12:10

      Может наконец авторов перехода к ответу призвать?К столбу позорному и ремня по залу?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 декабря 2018, 11:43

      Переходить обратно -- а то летом не играем ( абсурд ) -- а зимой морозы не дают !!! Шизофреники в руководстве -- им на месте не сидится , чего нибудь делать хочется -- изначально было ясно " осень--весна " не для нашей страны !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 2 декабря 2018, 11:36

      В кубках стало еще хуже!!! Хоть один очухался!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 10:45

      Просто о футболе как игре, о болельщиках никто не думает, всюду деньги, деньги, денюшки...

      4
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 2 декабря 2018, 10:16

      С заголовком полностью согласен,а вот что делать дальше? Просто руководителям федерации,лиг,владельцам клубов,их спонсорам пора вспомнить ,что футбол-игра ЛЕТНЯЯ и по этому определению уже ясно,что игры надо проводить в теплое время года,летом,с недельным перерывом-тогда не надо будет ни отменять ни переносить матчи!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 декабря 2018, 09:09

      Если погоды нет, едим на Кипр!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 2 декабря 2018, 08:54

      Крути назад .

      3
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