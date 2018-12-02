Зима убивает русский футбол – что делать? Обсудили в подкасте

Добрались до десятого выпуска подкаста. Он – про главную тему русской жизни – про зиму.

Нашли виноватых в скандале с матчем Енисей-Ахмат. Объяснили, как российскому футболу бороться с холодами. Рассказали, за какими командами следить в зимнем перерыве. Даже про фигурное катание поговорили.

Наш подкаст есть и на ютубе:

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Такой вот таймкод:

00:52 Енисей – Ахмат. Что там случилось и кто виноват?

04:53 Русская зима против футбола

09:49 Как решать проблему? У нас есть идеи

11:30 Манежи – это реально выход

15:53 За какими клубами следить зимой? Предлагаем варианты

22:00 Плеханов – про фигурное катание (мы сами в шоке)

27:52 Космос, инопланетяне, футбик. Мультфильм, который идеально смотреть с детьми

Рассказывайте, что думаете, в комментах.