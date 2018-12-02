Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Зима убивает русский футбол – что делать? Обсудили в подкасте

    Зима убивает русский футбол – что делать? Обсудили в подкасте

    Добрались до десятого выпуска подкаста. Он – про главную тему русской жизни – про зиму.

    Нашли виноватых в скандале с матчем Енисей-Ахмат. Объяснили, как российскому футболу бороться с холодами. Рассказали, за какими командами следить в зимнем перерыве. Даже про фигурное катание поговорили.

    Наш подкаст есть и на ютубе:

    Другие площадки:

    ITUNES

    ВКОНТАКТЕ

    CASTBOX

    PLAYER FM

    ТЕЛЕГРАМ

    Такой вот таймкод:

    00:52 Енисей – Ахмат. Что там случилось и кто виноват?
    04:53 Русская зима против футбола
    09:49 Как решать проблему? У нас есть идеи
    11:30 Манежи – это реально выход
    15:53 За какими клубами следить зимой? Предлагаем варианты
    22:00 Плеханов – про фигурное катание (мы сами в шоке)
    27:52 Космос, инопланетяне, футбик. Мультфильм, который идеально смотреть с детьми

    Рассказывайте, что думаете, в комментах.

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2018 18:40
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1064

      Сержтир 3 декабря 2018, 13:55

      Весна - осень вернуть календарь и не заморачиваться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 3 декабря 2018, 13:22

      Надо строить стадионы как у нас, в Питере. В любую погоду на стадионе плюс восемнадцать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 3 декабря 2018, 13:16

      Те, кто постарше должны помнить, что ещё в 60-е хоккейный команды, даже столичные, частенько играли на открытых площадках и в снегопад делали перерывы для расчистки снега и поиски шайбы, ну и как решили проблему? Правильно, стали строить крытые стадионы. Странно, что задаются вопросом: "Что делать", лучше задать вопрос, почему высшие чиновники от спорта до сих пор не знают, что зимой в России становится холодно и идёт снег))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 3 декабря 2018, 12:12

      Переходить на систему от Советского Союза. Тогда тоже брали Кубки. И Евроклассификации были на шестом месте. А крытые стадионы это хорошо. Первые туры можно проводить с 10 Марта. И заканчивать 10 Декабря, после последнего тура ЛЧ и ЛЕ. Не забываем, что добавится и третий Кубок УЕФА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18673

      ilichkadr 3 декабря 2018, 11:42

      Стоителю Мутко надо поставить задачу реконструировать стадионы под зимний вариант. Хватит строить футбольные площадки для игры в валенках.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 3 декабря 2018, 11:23

      Для начала, нужно распустить РФС и пересадить всю верхушку.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > woyser 3 декабря 2018, 11:44

      Хорошая идея.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > woyser 3 декабря 2018, 12:09

      Не пересадить, а зачистить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 декабря 2018, 10:48

      Что раньше возникло - зима или футбол? Может тупые головы в РФС футбол убивают?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 декабря 2018, 10:13

      надобно вернуть фурсенку и чтобы сверху ему дали указание!!!
      Он разшибёт свою башку имбицильную и опять зимой будут в хоккей играть, а в футбол летом!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > Nerlinger 3 декабря 2018, 11:24

      Браво! Бурные аплодисменты))) Повеселил)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Алеха32 2 декабря 2018, 21:16

      Верните мудко, он решает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Igreks 2 декабря 2018, 20:25

      На россии надо запретить зиму))
      Обратитесь к Володимиру Вольфовичу,он спец в этих делах))(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      kella > Igreks 3 декабря 2018, 13:46

      Во, во - полюса сместить надо!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 