Зима убивает русский футбол – что делать? Обсудили в подкасте

Весна - осень вернуть календарь и не заморачиваться.
Добрались до десятого выпуска подкаста. Он – про главную тему русской жизни – про зиму.
Нашли виноватых в скандале с матчем Енисей-Ахмат. Объяснили, как российскому футболу бороться с холодами. Рассказали, за какими командами следить в зимнем перерыве. Даже про фигурное катание поговорили.
Наш подкаст есть и на ютубе:
Другие площадки:
Такой вот таймкод:
00:52 Енисей – Ахмат. Что там случилось и кто виноват?
04:53 Русская зима против футбола
09:49 Как решать проблему? У нас есть идеи
11:30 Манежи – это реально выход
15:53 За какими клубами следить зимой? Предлагаем варианты
22:00 Плеханов – про фигурное катание (мы сами в шоке)
27:52 Космос, инопланетяне, футбик. Мультфильм, который идеально смотреть с детьми
Рассказывайте, что думаете, в комментах.