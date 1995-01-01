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    ★ На «Бомбардире» продолжается сезон Конкурса прогнозов «Финал-18» ★

    На «Бомбардире» 1 декабря начался новый сезон Конкурса прогнозов «Финал-18»! Делай ставки и становись главной звездой сайта.

    Лучших игроков ждут следующие призы:

    1 место – золотая медаль*, 2 тысячи болларов, +500 рейтинга.

    2 место – серебряная медаль, 1,5 тысячи болларов, +300 рейтинга.

    3 место – бронзовая медаль, 1 тысяча болларов, +200 рейтинга.

    4-10 место – золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    Конкурс прогнозов: Томь вперед – победитель сезона «Ноябрь-18»

    100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 500 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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    Важно: теперь мы высылаем бонусные бустеры только в новую версию игры «11х11».

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Конкурс прогнозов

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +28

      Рафаел 11 16 декабря, 01:55

      Поддержу положительные инициативы!

      0
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      Рейтинг: +28

      Рафаел 11 16 декабря, 01:54

      Посетил сайт недавно, очень многое мне нравится. Согласен на счет призов - можно-же придумать оригинальное!

      0
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      Рейтинг: +2029

      VIPded 5 декабря, 08:37

      Золото в звёздочках какой пробы? )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      Добрый Бобер 1 декабря, 11:55

      Это бессмысленный комментарий, чтобы получить 200 очков.

      4
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      Рейтинг: +962

      alex kidn > Добрый Бобер 1 декабря, 13:16

      Согласен

      1
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      Рейтинг: +6712

      ALeX-161-rus > alex kidn 2 декабря, 10:54

      И я

      1
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      Рейтинг: +601

      Михаил Шевченко 1 декабря, 11:03

      сайт же хороший,ну что это за призы?я не говорю что нужно по сто тысяч разыгрывать,но неужели нанести принт на футболку или чашку какую нибудь и выслать призерам это такие огромные деньги?это же сущие мелочи,а у человека останется память о часах проведенных на этом отличном интернет ресурсе.......

      11
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      Рейтинг: +8522

      sssrspartak 1 декабря, 10:24

      победителей с победой!!остальным удачи в конкурсе!!

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