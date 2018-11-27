Главные новости утра. УЕФА не будет разводить Россию и Косово в квалификации к Евро-2020, «ПСЖ» сыграет в ЛЧ в форме Майкла Джордана

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2018 11:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +588

      Sergil 27 ноября 2018, 13:47

      *Не будет разводить*
      А что, мы с Косово успели посраться?)

      1
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 27 ноября 2018, 12:47

      Россия сама разведет кого хошь...

      1
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