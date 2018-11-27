Главные новости утра. УЕФА не будет разводить Россию и Косово в квалификации к Евро-2020, «ПСЖ» сыграет в ЛЧ в форме Майкла Джордана

*Не будет разводить*
А что, мы с Косово успели посраться?)
Сборная России может попасть в одну группу с Косово в квалификации к ЧЕ-2020
Globe Soccer Awards: «Ливерпуль», «Реал» и «Атлетико» – претенденты на звание лучшего клуба 2018 года
«ПСЖ» сыграет с «Ливерпулем» в ЛЧ в форме от Майкла Джордана
«Урал» – единственный представитель РПЛ, который сыграет в Кубке ФНЛ
Лидер фан-движения «Спартака»: «Глушакова топить не буду. Не приму Дзюбу и Карпина. Первый воровал халаты и деньги, а второй подговаривал проигрывать»