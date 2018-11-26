Главные новости дня. «Барселона» побила рекорд по зарплатам, «Зенит» – лидер РПЛ по посещаемости

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2018 22:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 27 ноября 2018, 12:54

      Нормально!!!

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 27 ноября 2018, 05:58

      Питер, Москва и Ростов

      0
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 27 ноября 2018, 04:14

      как так? почему барса обогнала зину? миллеру надо поставит на вид))))

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      Рейтинг: +966

      Харченко 27 ноября 2018, 00:14

      Ни к чему хорошему это не приведет.

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