Главные новости дня. «Барселона» побила рекорд по зарплатам, «Зенит» – лидер РПЛ по посещаемости

Нормально!!!
Минспорта предложило не считать белорусских футболистов легионерами.
Клубы РПЛ потратили 184 миллиона на трансферы в 2017 году.
ЦСКА представил ролик к матчу с «Викторией»: «Нападение одичаловых. Игра за престол».
«Фратрия»: «Каррера – не первый тренер, пострадавший от действий Глушакова».
Дзагоев не сыграет против «Виктории», Бекао и Сигурдссон смогут принять участие в матче.
Адиев: «Нас не пустили тренироваться на «Анжи Арену». Наверное, это еще один весомый шаг к банкротству».
«Барселона» – первая в мире команда, средняя зарплата игроков которой превысила 10 миллионов в год.
«Зенит» – лидер по посещаемости после первого круга РПЛ. «Спартак» и «Ростов» идут следом.