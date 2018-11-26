Главные новости дня. «Барселона» побила рекорд по зарплатам, «Зенит» – лидер РПЛ по посещаемости

Минспорта предложило не считать белорусских футболистов легионерами.

Клубы РПЛ потратили 184 миллиона на трансферы в 2017 году.

ЦСКА представил ролик к матчу с «Викторией»: «Нападение одичаловых. Игра за престол».

«Фратрия»: «Каррера – не первый тренер, пострадавший от действий Глушакова».

Дзагоев не сыграет против «Виктории», Бекао и Сигурдссон смогут принять участие в матче.

Адиев: «Нас не пустили тренироваться на «Анжи Арену». Наверное, это еще один весомый шаг к банкротству».

«Барселона» – первая в мире команда, средняя зарплата игроков которой превысила 10 миллионов в год.

«Зенит» – лидер по посещаемости после первого круга РПЛ. «Спартак» и «Ростов» идут следом.