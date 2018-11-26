Клубы РПЛ потратили 184 миллиона на трансферы в 2017 году

Клубы российской Премьер-лиги потратили 184,2 миллиона евро на приобретение новых футболистов в течение 2017 года, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компанией PwC [PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита].

Таким образом, трансферный бюджет команд РПЛ вырос на 44,6 миллиона по сравнению с предыдущим годом и на 139 миллионов по сравнению с 2015 годом. Прибыль российских клубов от продажи игроков в 2017 году составила 122 миллиона евро.

Суммарная трансферная стоимость команд РПЛ в сезоне-2017/18 составила 880 миллионов евро.