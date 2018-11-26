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    Клубы РПЛ потратили 184 миллиона на трансферы в 2017 году

    Клубы российской Премьер-лиги потратили 184,2 миллиона евро на приобретение новых футболистов в течение 2017 года, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компанией PwC [PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита].

    Таким образом, трансферный бюджет команд РПЛ вырос на 44,6 миллиона по сравнению с предыдущим годом и на 139 миллионов по сравнению с 2015 годом. Прибыль российских клубов от продажи игроков в 2017 году составила 122 миллиона евро.

    Суммарная трансферная стоимость команд РПЛ в сезоне-2017/18 составила 880 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2018 12:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12

      Smorgon 26 ноября 2018, 17:42

      Здравствуйте

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 17:41

      Особой эффективности этих затрат что то не особо видно. Ну может быть ,Жиго ,Влашич.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM > zigbert 27 ноября 2018, 02:05

      да и Жиго в лазарете

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 26 ноября 2018, 14:16

      Полтора роналлу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 ноября 2018, 13:52

      Покажите по клубам, пожалуйста...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3425

      AZ 26 ноября 2018, 13:33

      В стране денег нет называется...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Маракушев 26 ноября 2018, 13:17

      Три МбАпэ = РФП

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro 26 ноября 2018, 13:10

      "...потратили..." - этим многое сказано...
      Грамотное вложение и точечное перспективное инвестирование - это не про наши клубы...

      2
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 26 ноября 2018, 13:04

      Клубы потратили.....Анжи весь состав стоит 8 мл евро...Енисей 15 мл евро весь состав....Арсенал 18 весь состав....КС 22 мл евро.....так кто потратил????так и пишите Зенит потратил....

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > slavutiq70 26 ноября 2018, 13:26

      Правильно, нужно по всем клубам расписать кто, сколько конкретно
      потратил, а не общую могилу ПФЛ показывать.

      1
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