«Спартак» – лидер по количеству рекламных логотипов на форме среди всех клубов РПЛ

По данным исследования экономики российского футбола компанией PwC, «Спартак» продолжает занимать первое место среди всех команд РПЛ по количеству спонсорских логотипов на форме. В сезоне-2018/19 их число на игровой экипировке москвичей возросло до 12-ти.

При этом текущая кампания – рекордная по количеству титульных спонсоров у клубов с момента основания Премьер-лиги. В этом сезоне на игровой форме команд размещены 69 логотипов спонсоров и партнеров.