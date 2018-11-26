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    «Спартак» – лидер по количеству рекламных логотипов на форме среди всех клубов РПЛ

    По данным исследования экономики российского футбола компанией PwC, «Спартак» продолжает занимать первое место среди всех команд РПЛ по количеству спонсорских логотипов на форме. В сезоне-2018/19 их число на игровой экипировке москвичей возросло до 12-ти.

    При этом текущая кампания – рекордная по количеству титульных спонсоров у клубов с момента основания Премьер-лиги. В этом сезоне на игровой форме команд размещены 69 логотипов спонсоров и партнеров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2018 12:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5873

      maygli 26 ноября 2018, 19:53

      Ключевое: "Спартак -лидер..."
      Просто надо вовремя ставить точку. :-)))

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 17:23

      Все стоит денег и это не следует забывать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5930

      Павелий 26 ноября 2018, 16:25

      Миллер и Ко! Вот это реальное доказательство того, какая команда является самой популярной в России. Вам до Спартака ещё как до Пекина раком!

      2
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 26 ноября 2018, 13:07

      Павлинья команда или команда павлинов? Время покажет справится ли Кононов с павлиньей фермой.

      -1
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > 26 ноября 2018, 14:21

      А ты один из представителей спонсорских логотипов? Если да, то хвались, поддержу!

      0
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 > ilichkadr 26 ноября 2018, 14:28

      Болотным это не нужно газпрём всё оплатит.

      2
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      ...
      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > anatolich72 26 ноября 2018, 14:59

      Лукойл тоже в доле, поэтому с него тоже причитается.

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 26 ноября 2018, 12:33

      Где-нибудь да мы в переди. :))

      4
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      Рейтинг: +25044

      bset 26 ноября 2018, 12:27

      Вот проблема-то) А то люди хотят и чтобы без спонсоров все было, без рекламы, но обязательно с дорогостоящими трансферами. Как говорится, и рыбку съесть, и ....

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 26 ноября 2018, 12:19

      Промокашка...))))

      1
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