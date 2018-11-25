Кто победит в матче «Зенит» – «Ростов»? Делай ставки в Конкурсе прогнозов

Конечно же Ростовчик выиграет!
Но если говорить прямо, то будет ничья 1-1. Ростов первый забьёт - в первом тайме. Зенит отыграется ближе к 90 минуте. Думаю так...
В воскресенье пройдет центральный матч 15-го тура российской Премьер-лиги, в котором сыграют «Зенит» и «Ростов».
Победа петербургской команды оценивается коэффициентом 1,81. Выигрыш ростовчан – коэффициентом 5,15.
Сделать ставку на игру можно в нашем Конкурсе прогнозов. Начало встречи – в 19:00 по мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!