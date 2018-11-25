Кто победит в матче «Зенит» – «Ростов»? Делай ставки в Конкурсе прогнозов

В воскресенье пройдет центральный матч 15-го тура российской Премьер-лиги, в котором сыграют «Зенит» и «Ростов».

Победа петербургской команды оценивается коэффициентом 1,81. Выигрыш ростовчан – коэффициентом 5,15.

Сделать ставку на игру можно в нашем Конкурсе прогнозов. Начало встречи – в 19:00 по мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

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