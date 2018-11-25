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    Кто победит в матче «Зенит» – «Ростов»? Делай ставки в Конкурсе прогнозов

    В воскресенье пройдет центральный матч 15-го тура российской Премьер-лиги, в котором сыграют «Зенит» и «Ростов».

    Победа петербургской команды оценивается коэффициентом 1,81. Выигрыш ростовчан – коэффициентом 5,15.

    Сделать ставку на игру можно в нашем Конкурсе прогнозов. Начало встречи – в 19:00 по мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2018 09:52
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 25 ноября 2018, 16:58

      Конечно же Ростовчик выиграет!
      Но если говорить прямо, то будет ничья 1-1. Ростов первый забьёт - в первом тайме. Зенит отыграется ближе к 90 минуте. Думаю так...

      0
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      Рейтинг: +174

      RealGirl61 25 ноября 2018, 15:14

      я как болельщик ,желаю победы "Зениту" ,а уж там как получится.Хочется ,конечно,посмотреть настоящий футбол ,как игра Локо -Урал!!! но думаю ,что не случится!

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 25 ноября 2018, 12:59

      Ничья 1-1

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      Рейтинг: +6979

      1bear 25 ноября 2018, 12:57

      ...были бы боллары - поставил бы на ничью...

      0
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 25 ноября 2018, 12:47

      Давай Зенитушка, покажи наконец-то то, что мы от тебя ждем! Красивой и яркой победы нам... Ну хотя бы просто победы!

      2
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      Рейтинг: +2104

      upiter622 25 ноября 2018, 12:47

      Зенит Вперрред!

      1
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 25 ноября 2018, 12:33

      Обе команды способны сыграть на победу.
      Победит тот,кто лучше подготовился.

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 25 ноября 2018, 12:03

      ничья 1-1 будет

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > KARAT777 25 ноября 2018, 12:29

      Думаю тебя победа Ростова больше устроит?

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 > a-rakhmatov 25 ноября 2018, 19:09

      я поставил на Ростов

      0
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 25 ноября 2018, 11:58

      Ростову удачи

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 ноября 2018, 11:43

      А подавляющее большинство населения страны болеет за Ростов !!!

      4
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      Рейтинг: +7944

      BarStep > zico2205 25 ноября 2018, 12:44

      Я не был бы столь категоричен...

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