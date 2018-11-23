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    Главные новости дня. «Локомотив» проиграл дома «Уралу», Football Leaks сообщил о допинге у Рамоса

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2018 22:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 24 ноября 2018, 08:53

      Поздравляю Урал! Когда-то вместе тёрлись внизу таблицы. Сейчас Урал поднялся довольно высоко! Молодцы игроки и руководство - сделали правильные выводы. А Локо - удачи в последующих матчах!

      0
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 24 ноября 2018, 08:19

      Урал рулит

      0
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      Рейтинг: +1495

      Урия Гип 23 ноября 2018, 23:29

      Локо, красавцы!

      0
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      Рейтинг: +222

      johnny983 23 ноября 2018, 22:58

      Результат стремится в Топ событий моей сегодняшней пятницы))

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      Рейтинг: +7031

      mamba9090909 23 ноября 2018, 22:43

      Миранчук назвал отставание «Локомотива» от «Зенита» «соплями».
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      Ну что? Высморкался, сопливый?

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