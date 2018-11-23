Главные новости дня. «Локомотив» проиграл дома «Уралу», Football Leaks сообщил о допинге у Рамоса

Поздравляю Урал! Когда-то вместе тёрлись внизу таблицы. Сейчас Урал поднялся довольно высоко! Молодцы игроки и руководство - сделали правильные выводы. А Локо - удачи в последующих матчах!
ЦСКА на выезде всухую переиграл «Ахмат».
«Локомотив» дома уступил «Уралу».
Миранчук назвал отставание «Локомотива» от «Зенита» «соплями».
«Зенит» оштрафовал Дриусси и Паредеса.
«Аталанта» хочет отдать зенитовца Ригони во «Фрозиноне».
«Анжи» может дождаться помощи от спонсора «Арсенала», «Милана» и «Реала».
Ни Месси, ни Роналду не попадут в тройку претендентов на «Золотой мяч».
Канте подписал новый контракт с «Челси».
«Боруссия» выкупила у «Барселоны» форварда Пако Алькасера.
Football Leaks обвиняет Рамоса в применении допинга.