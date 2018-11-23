Главные новости дня. «Локомотив» проиграл дома «Уралу», Football Leaks сообщил о допинге у Рамоса

ЦСКА на выезде всухую переиграл «Ахмат».

«Локомотив» дома уступил «Уралу».

Миранчук назвал отставание «Локомотива» от «Зенита» «соплями».

«Зенит» оштрафовал Дриусси и Паредеса.

«Аталанта» хочет отдать зенитовца Ригони во «Фрозиноне».

«Анжи» может дождаться помощи от спонсора «Арсенала», «Милана» и «Реала».

Ни Месси, ни Роналду не попадут в тройку претендентов на «Золотой мяч».

Канте подписал новый контракт с «Челси».

«Боруссия» выкупила у «Барселоны» форварда Пако Алькасера.

Football Leaks обвиняет Рамоса в применении допинга.