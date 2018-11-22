Главные новости дня. РПЛ спорит с РФС из-за матча «Енисей» – «Ахмат», «Зенит» намерен приобрести игрока «МЮ»

Из «Спартака» могут уйти Ханни, Луис Адриано и Глушаков.

Селихов вернулся в общую группу «Спартака».

«Спорт-Экспресс» сообщил, что «Спартак» продлил контракт с Зобниным.

РПЛ протестует против решения РФС перенести матч «Енисей» – «Ахмат» в манеж.

«Зенит» может летом купить игрока из «МЮ».

«Ростов» выпустил свитшоты в честь Карпина.

ТАСС сообщило, что водитель ведущей «Первого» канала первым оскорбил и ударил Мамаева.

Зампред Самарской думы рассказал, как замена вратаря в «Крыльях Советов» обошлась в 68 миллионов.

Мутко объявит об уходе из РФС в декабре. Известна дата.

«Реал» не намерен приобретать Неймара.