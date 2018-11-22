Главные новости дня. РПЛ спорит с РФС из-за матча «Енисей» – «Ахмат», «Зенит» намерен приобрести игрока «МЮ»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2018 23:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 ноября 2018, 09:17

      неужели Мудко решился - заставили обстоятельства...

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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 23 ноября 2018, 06:43

      Бред конечно играть в манеже, перенесли в Сочи и всего делов, все равно много народу не придет зимой в Красноярске

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