Главные новости дня. РПЛ спорит с РФС из-за матча «Енисей» – «Ахмат», «Зенит» намерен приобрести игрока «МЮ»

неужели Мудко решился - заставили обстоятельства...
Из «Спартака» могут уйти Ханни, Луис Адриано и Глушаков.
Селихов вернулся в общую группу «Спартака».
«Спорт-Экспресс» сообщил, что «Спартак» продлил контракт с Зобниным.
РПЛ протестует против решения РФС перенести матч «Енисей» – «Ахмат» в манеж.
«Зенит» может летом купить игрока из «МЮ».
«Ростов» выпустил свитшоты в честь Карпина.
ТАСС сообщило, что водитель ведущей «Первого» канала первым оскорбил и ударил Мамаева.
Зампред Самарской думы рассказал, как замена вратаря в «Крыльях Советов» обошлась в 68 миллионов.
Мутко объявит об уходе из РФС в декабре. Известна дата.
«Реал» не намерен приобретать Неймара.