В Германии отменят матчи по понедельникам с сезона-2021/22

С сезона-2021/22 матчи немецкой Бундеслиги не будут проводиться по понедельникам. За такое решение выступило большинство клубов немецкой лиги.

Все 18 команд поддержали данное предложение. Игры будут перенесены с понедельника на воскресенье.

Так представители клубов отреагировали на протесты болельщиков, которые высказывали недовольство несколько последних лет на эту тему. Еще одна причина – нагрузка на команды, которые участвуют в еврокубках.

В ближайшее время клубы согласуют новый телевизионный контракт, в котором будет прописано новое правило.