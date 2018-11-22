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    В Германии отменят матчи по понедельникам с сезона-2021/22

    С сезона-2021/22 матчи немецкой Бундеслиги не будут проводиться по понедельникам. За такое решение выступило большинство клубов немецкой лиги.

    Все 18 команд поддержали данное предложение. Игры будут перенесены с понедельника на воскресенье.

    Так представители клубов отреагировали на протесты болельщиков, которые высказывали недовольство несколько последних лет на эту тему. Еще одна причина – нагрузка на команды, которые участвуют в еврокубках.

    В ближайшее время клубы согласуют новый телевизионный контракт, в котором будет прописано новое правило.

    Источник: Zeit Online

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    22.11.2018 10:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 16:02

      Хотелось бы мыслей от руководителей РПЛ по этому вопросу.

      3
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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:23

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/blodka

      -1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 22 ноября 2018, 11:33

      Календарь без понедельников - это нормально

      0
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      Рейтинг: +6641

      ALeX-161-rus 22 ноября 2018, 11:03

      ... Пускай работает железная пила,ведь в понедельник меня мама родила...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 10:23

      По понедельникам играли из-за телевизионщиков, растягивая тур на 4 дня с пятницы по понедельник, так и у нас.

      3
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 10:48

      Немцы, где надо, умеют находить компромисс...
      Благодаря нашему неиссякаемому дуболомству и нежеланию искать взаимовыгодные решения, мы ещё долго будем смотреть на них с искренним недопониманием..))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 ноября 2018, 10:51

      Вроде и у нас просветление есть в этом вопросе. И тоже склоняются к отмене игр по понедельникам. Возможно, что со следующего чемпионата и начнут.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 ноября 2018, 10:15

      В РПЛ тоже надо не играть по понедельникам, но прямо с сезона 2019/20.

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