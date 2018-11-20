Главные новости дня. Калачев пропустит три месяца, жена Мамаева продает толстовки

Тима, выздоравливай скорей. Мы все за тебя переживаем. Ждем с нетерпением твоего появления на поле!
Калачев перенес плановую операцию и выбыл на три месяца. Он не сыграет с «Зенитом» и ЦСКА.
Гетры Зобнина стали первым экспонатом с ЧМ-2018 в музее ФИФА.
Суд над Аленичевым состоится в течение месяца.
«Милан» хочет арендовать Паредеса у «Зенита» с обязательством выкупа.
Жена Мамаева начала продавать толстовки в поддержку мужа и Кокорина. Цена – 6 тысяч.
Директор «Милана»: «Ибрагимович очень близок к возвращению в наш клуб».
Балотелли вышел из отпуска с весом более 100 килограммов.
Скауты «Барселоны» следят за форвардом «Айнтрахта» Йовичем.