Главные новости дня. Калачев пропустит три месяца, жена Мамаева продает толстовки

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2018 21:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 20 ноября 2018, 22:41

      Тима, выздоравливай скорей. Мы все за тебя переживаем. Ждем с нетерпением твоего появления на поле!

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