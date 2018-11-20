Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне

Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил, что организация ведет работу по внедрению видеповторов в еврокубках. Словенец дал понять: VAR может появиться уже в этом сезоне.

«Вся подготовка ведется. Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти работает. В ближайшее время он предоставит отчет. Самое позднее, когда мы внедрим VAR, – следующий сезон», – цитирует Чеферина beIN Sports.

Использование видеоповторов на чемпионате мира-2018 было признано успешным.