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    Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне

    Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил, что организация ведет работу по внедрению видеповторов в еврокубках. Словенец дал понять: VAR может появиться уже в этом сезоне.

    «Вся подготовка ведется. Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти работает. В ближайшее время он предоставит отчет. Самое позднее, когда мы внедрим VAR, – следующий сезон», – цитирует Чеферина beIN Sports.

    Использование видеоповторов на чемпионате мира-2018 было признано успешным.

    Источник: beIN Sports

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    20.11.2018 20:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 28 ноября 2018, 18:26

      Технология не стоит на месте.
      Мы все видели что это довольно успешный опыт, главное не переусердствовать как всегда!

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