Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Главные новости дня. Щенников вызван в сборную, Англия победила Хорватию

    Лига наций. Англия победила Хорватию и вышла в плей-офф.

    Щенников вызван в сборную России вместо Кудряшова.

    Акинфеев отказался объяснять голевую ошибку в матче с «Ромой».

    Митрович – о незабитом пенальти в стиле Паненки: «Я глуп».

    Товарищеский матч. «Зенит» благодаря голу Оздоева победил «Шальке».

    Хавбек «Зенита» Маркизио получил травму.

    «Манчестер Юнайтед» предложил «Наполи» 90 миллионов за Кулибали. Итальянцы отказались.

    Еременко, Роша и Кутепов занимались по индивидуальной программе. Зобнин пройдет дополнительное обследование.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2018 22:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 