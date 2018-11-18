Главные новости дня. Щенников вызван в сборную, Англия победила Хорватию

Лига наций. Англия победила Хорватию и вышла в плей-офф.
Щенников вызван в сборную России вместо Кудряшова.
Акинфеев отказался объяснять голевую ошибку в матче с «Ромой».
Митрович – о незабитом пенальти в стиле Паненки: «Я глуп».
Товарищеский матч. «Зенит» благодаря голу Оздоева победил «Шальке».
Хавбек «Зенита» Маркизио получил травму.
«Манчестер Юнайтед» предложил «Наполи» 90 миллионов за Кулибали. Итальянцы отказались.
Еременко, Роша и Кутепов занимались по индивидуальной программе. Зобнин пройдет дополнительное обследование.