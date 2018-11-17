Главные новости дня. «Реал» интересуется Фалькао, «Барселона» может приобрести Мбаппе

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2018 20:55
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 ноября 2018, 09:12

      А зачем Фалькао Реалу.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 ноября 2018, 08:53

      ухуууухпаа

      0
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