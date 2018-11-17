Главные новости дня. «Реал» интересуется Фалькао, «Барселона» может приобрести Мбаппе

А зачем Фалькао Реалу.....
«Зенит» планирует построить крытый манеж в Санкт-Петербурге.
Швец не перейдет в «Спартак» зимой.
Рауш не тренировался в сборной России из-за травмы спины.
Ари стал вторым в списке самых возрастных дебютантов в сборной России.
Ари назвал Путина «охренительным» президентом.
Фалькао может стать приобретением «Реала».
Лев прокомментировал вылет Германии из элитного дивизиона Лиги наций.
«Барселона» хочет приобрести де Йонга.
Мбаппе пополнит состав «Барселоны», если «ПСЖ» накажут за нарушение ФФП.
Муса признан игроком года в Нигерии.