Главные новости дня. РФС предложил РПЛ и клубам лиги установить VAR за свой счет, Рауш и Кудряшов получили повреждения в игре с Германией

первыми ВАР приобретут в Анжи...
Зе Луиш насвистел гимн России в поддержку сборной в матче с Германией
Гвардиола навестил в тюрьме заключенных, которые выступали за независимость Каталонии
Защитник «Мюнхена 1860» Классен: «Откажусь от предложения Лева и буду ждать вызова в сборную России»
В Москве задержали мужчину, продавшего фальшивые билеты на финал ЧМ-2018 за полмиллиона
Рауш и Кудряшов получили повреждения в игре с Германией
«Енисей» ищет волшебника для спасения команды от вылета из РПЛ
Мбаппе получил приз лучшему игроку Лиги 1 2018 года
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РФС предложил РПЛ и клубам лиги установить VAR за свой счет