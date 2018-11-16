Главные новости дня. РФС предложил РПЛ и клубам лиги установить VAR за свой счет, Рауш и Кудряшов получили повреждения в игре с Германией

Зе Луиш насвистел гимн России в поддержку сборной в матче с Германией

Гвардиола навестил в тюрьме заключенных, которые выступали за независимость Каталонии

Защитник «Мюнхена 1860» Классен: «Откажусь от предложения Лева и буду ждать вызова в сборную России»

В Москве задержали мужчину, продавшего фальшивые билеты на финал ЧМ-2018 за полмиллиона

Рауш и Кудряшов получили повреждения в игре с Германией

«Енисей» ищет волшебника для спасения команды от вылета из РПЛ

Мбаппе получил приз лучшему игроку Лиги 1 2018 года

Жена Мамаева: «Пашу поддерживают спортсмены и знакомые, многие из них иностранцы»

РФС предложил РПЛ и клубам лиги установить VAR за свой счет