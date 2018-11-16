Главные новости дня. РФС предложил РПЛ и клубам лиги установить VAR за свой счет, Рауш и Кудряшов получили повреждения в игре с Германией

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.11.2018 23:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 ноября 2018, 08:45

      первыми ВАР приобретут в Анжи...

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