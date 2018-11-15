Клубы АПЛ выступят против ужесточения лимита на легионеров в чемпионате 

Футбольная ассоциация Англии (FA) предложит ужесточить лимит на легионеров в АПЛ. Это связано с выходом Великобритании из Евросоюза.

По информации Daily Mail, большинство клубов лиги против такой инициативы. Они считают, что новые правила лимита могут негативно сказаться по зрелищности.

По проекту FA, число легионеров в заявке на матч не должно будет превышать 12 футболистов из 25. Сейчас клубам разрешено иметь в заявке 17 иностранных футболистов.

На данный момент у 13 клубов АПЛ (из 20) в составе более 12 иностранных игроков.