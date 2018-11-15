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    Клубы АПЛ выступят против ужесточения лимита на легионеров в чемпионате 

    Футбольная ассоциация Англии (FA) предложит ужесточить лимит на легионеров в АПЛ. Это связано с выходом Великобритании из Евросоюза.

    По информации Daily Mail, большинство клубов лиги против такой инициативы. Они считают, что новые правила лимита могут негативно сказаться по зрелищности.

    По проекту FA, число легионеров в заявке на матч не должно будет превышать 12 футболистов из 25. Сейчас клубам разрешено иметь в заявке 17 иностранных футболистов.

    На данный момент у 13 клубов АПЛ (из 20) в составе более 12 иностранных игроков.

    Источник: Daily Mail

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    15.11.2018 01:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 12:01

      Понятно что распрощаться с АПЛ придется большому количеству игроков.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 ноября 2018, 08:29

      ну ясен пень, кто на такое добровольно согласится

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 ноября 2018, 08:24

      Гершковича на них нет, а то бы раскошелились...

      2
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      Рейтинг: +453

      тёска 15 ноября 2018, 08:02

      Пусть вводят лимит,на игру не повлияет.пусть остальные легионеры к нам мчат если зарплаты устроят

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 15 ноября 2018, 05:10

      Это только богатеи ЗА, остальные против

      0
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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:49

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      -1
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 15 ноября 2018, 01:25

      Ну тогда могут не дать разрешение некоторым европейским игрокам разрешение играть , из-за того что у него не будет матчей за сборную ..

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