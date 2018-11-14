Главные новости дня. Братья Березуцкие помогут Слуцкому в «Витессе», Лунев сыграет в матче Германия – Россия

Лунев займет место в воротах сборной России в игре с Германией.

Кроос и Ройс не сыграют с Россией.

Влашич рассказал, как Пашалич отговаривал его от переезда в Россию.

Сонг пожаловался на жизнь в Казани во время выступления за «Рубин».

Братья Березуцкие будут работать в «Витессе».

«ПСЖ» может быть исключен из Лиги чемпионов.

Линделеф выиграл звание лучшего футболиста года в Швеции.

Новый главный тренер «Сельты» опозорился на своей первой пресс-конференции.

Марадона пройдет стажировку у Моуринью.

Раньери возглавил «Фулхэм».