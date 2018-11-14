Главные новости дня. Братья Березуцкие помогут Слуцкому в «Витессе», Лунев сыграет в матче Германия – Россия

Конец АПЛ.))
Лунев займет место в воротах сборной России в игре с Германией.
Кроос и Ройс не сыграют с Россией.
Влашич рассказал, как Пашалич отговаривал его от переезда в Россию.
Сонг пожаловался на жизнь в Казани во время выступления за «Рубин».
Братья Березуцкие будут работать в «Витессе».
«ПСЖ» может быть исключен из Лиги чемпионов.
Линделеф выиграл звание лучшего футболиста года в Швеции.
Новый главный тренер «Сельты» опозорился на своей первой пресс-конференции.
Марадона пройдет стажировку у Моуринью.
Раньери возглавил «Фулхэм».