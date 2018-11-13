Football Leaks: «Монако» нарушал правила подписания молодых футболистов

«Монако» игнорировал существующие правила подписания молодых футболистов, информирует L’Equipe со ссылкой на расследование Football Leaks.

Монегаски обещали одному 12-летнему игроку выплату в размере 15 тысяч евро за подписание контракта с клубом по достижении 15-летнего возраста. Кроме того, футболисту полагалась компенсация расходов на обучение в школе и аренда жилья. В официальных документах по переходу игрока перечисленные бонусы отсутствовали.

Также «Монако» использовал схему с фиктивным трудоустройством родственников футболистов в клуб, чтобы обойти запрет на покупку юных игроков.