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    Football Leaks: «Монако» нарушал правила подписания молодых футболистов

    «Монако» игнорировал существующие правила подписания молодых футболистов, информирует L’Equipe со ссылкой на расследование Football Leaks.

    Монегаски обещали одному 12-летнему игроку выплату в размере 15 тысяч евро за подписание контракта с клубом по достижении 15-летнего возраста. Кроме того, футболисту полагалась компенсация расходов на обучение в школе и аренда жилья. В официальных документах по переходу игрока перечисленные бонусы отсутствовали.

    Также «Монако» использовал схему с фиктивным трудоустройством родственников футболистов в клуб, чтобы обойти запрет на покупку юных игроков.

    Источник: L’Equipe

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    13.11.2018 15:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 ноября 2018, 16:57

      Это плата за "вхождение страны" в "цивилизованное общество"! Круто взялись за Рыболовлева,и футбол тут ни при чём!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      JaVaXk 13 ноября 2018, 16:39

      Как нe странно)

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 ноября 2018, 16:15

      Такие схемы только в России работают

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