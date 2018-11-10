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    Орлов: «РФС уже почти год как не работает. Никаких подвижек»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что РФС в последний год не оказывает должного влияния на развитие футбола в России. Журналист посетовал на недостаток техники у наших игроков.

    «РФС почти год уже не работает… Все же очевидно… Никаких подвижек, никакой работы. Ну должно же что-то происходить в детских школах, в клубных академиях!

    Почему в советском футболе был Федор Черенков? Как он мягко работал с мячом! Да в каждом поколении были свои лидеры по этому показателю. Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Давид Кипиани, Михаил Месхи. Да я вам сотню фамилий могу назвать!» – сказал Орлов.

    В текущем году сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2018 09:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 08:56

      Занимаются они больше не футболом а распределением должностных мест в собственной организации.

      2
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      Рейтинг: +3927

      minaev23 10 ноября 2018, 19:21

      При таких возможностях как у Газпрома можно было бы ( хотя может и есть) очень много школ спортивных открыть в "регионах" как москвичи говорят.Мальчишек просто тысячи одарённых но не каждая семья может себе позволить отдать ребёнка в спортшколу в Москву и тем более в Питер.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > minaev23 11 ноября 2018, 09:01

      Отдать можно, они там на полном пансионе. Но может случиться то, как в академии Спартака с инфицированием детей гепатитом А. А что касается спортивной составляющей, то все эти школы и академии футбольные далеки от советских спортинтернатов. Сейчас готовят футболёров, а тогда футболистов, деньги всюду стоят на первом месте. Пока будут такие зарплаты у детских тренеров и не будет стимулов и поощрения за своих воспитанников, профи там работать не будут, а только физруки.

      0
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 10 ноября 2018, 15:54

      По принципу не навреди..

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 ноября 2018, 12:13

      со страной мы потеряли и футбол

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 10 ноября 2018, 11:04

      РФС как не было так и нет

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 10 ноября 2018, 10:58

      Гена, ты польстил РФС! Этот Российский Футбольный Союз даже сам не помнит, когда он работал. Он больше является палкой в колесе нашего футбола, тормозит его своими непопулярными и вредными решениями.

      2
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 10 ноября 2018, 10:39

      Разогнать нахер всех ,новых набрать)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 ноября 2018, 10:11

      Да мы не замечали РФС, когда он и работал. Разве что Мутко блистал своим английским и разного рода заявлениями.

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