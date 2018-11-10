Орлов: «РФС уже почти год как не работает. Никаких подвижек»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что РФС в последний год не оказывает должного влияния на развитие футбола в России. Журналист посетовал на недостаток техники у наших игроков.

«РФС почти год уже не работает… Все же очевидно… Никаких подвижек, никакой работы. Ну должно же что-то происходить в детских школах, в клубных академиях!

Почему в советском футболе был Федор Черенков? Как он мягко работал с мячом! Да в каждом поколении были свои лидеры по этому показателю. Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Давид Кипиани, Михаил Месхи. Да я вам сотню фамилий могу назвать!» – сказал Орлов.

В текущем году сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018.