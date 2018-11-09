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    Гершкович предлагает вернуть налог на иностранных тренеров и их помощников

    Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович заявил, что намерен внести предложение о введении налога на иностранных тренеров.

    «Есть намерение предложить снова ввести налог на тренеров, но не только на главных, но и на помощников. У иностранцев и помощники иностранцы. А это, как правило, пять-шесть человек.

    Посмотрел на штаб Олега Кононова. Удивился. Он хоть и российский специалист, но к большому сожалению его штаб состоит в большинстве своeм из иностранцев. Надо с этим заканчивать. Клубы, которые развивают футбол, должны готовить и тренеров», – сказал Гершкович.

    Гершкович подчеркнул, что выступит со своим предложением только после того, как наступит ясность в вопросе с новым президентом РФС, которые состоятся до конца этого года.

    С 2013 по 2015 год в РПЛ и ФНЛ действовал налог на иностранных главных тренеров. Клубы Премьер-лиги платили 5 миллионов рублей за специалиста из-за рубежа, клубы первого дивизиона – 2,5 миллиона. В сентябре 2015 года исполком РФС принял решение отменить налог.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2018 16:22
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 ноября 2018, 22:04

      А про здоровую конкуренцию у нас кто-нибудь в футболе вообще слышал? Давайте может и налог введём на то, чтоб приезжие из других городов баб не тр..хали, а бабы давали таким местным орангутанам просто потому, что те из одного города, а не потому что те лучше. И в кого мы всё общество превратится? В ретардов и орангутанов, коими уже сейчас являются многие футболисты из-за отсутствия адекватной конкуренции.

      1
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 9 ноября 2018, 21:24

      млять, у нас чинуши, кроме как, новые налоги придумывать, на что нибудь способны?

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 9 ноября 2018, 20:09

      ещё со времён Ивана Грозного на Руси было казнокрадство и сейчас тоже сначала придумывают всякие налоги и воруют но раньше хоть на дыбу сажали, а сейчас пожурят и на повышение

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 9 ноября 2018, 19:09

      А кому платить 5 Лямов этому еврею гершковичу ? Губу раскатал жиденок

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 ноября 2018, 18:38

      Были бы деньги, а халявщики с такими идеями всегда найдутся.

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 ноября 2018, 18:30

      Ну да, а то бреда всякого в отечественном футболе без этого, наверное, мало, не дотягивает до нужной величины.

      4
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 9 ноября 2018, 18:17

      Где можно прочитать отчет за 2017, 2018 год о деятельности Объединения отечественных тренеров по футболу???
      Какую пользу принесла эта организация за время своей деятельности??

      3
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 9 ноября 2018, 17:57

      Похоже у Миши и его корефанов по РФС деньги закончились.

      3
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      Рейтинг: +1484

      balam 9 ноября 2018, 17:53

      Гершкович в правительство собрался? на воздух,миша,на воздух еще забыли

      2
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > balam 9 ноября 2018, 17:59

      В депутаты. Надо на первый взнос подсобрать.

      1
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 9 ноября 2018, 17:50

      ...Миша,хотел поддержать тебя,а тут все,как с цепи сорвались.

      0
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