Гершкович предлагает вернуть налог на иностранных тренеров и их помощников

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович заявил, что намерен внести предложение о введении налога на иностранных тренеров.

«Есть намерение предложить снова ввести налог на тренеров, но не только на главных, но и на помощников. У иностранцев и помощники иностранцы. А это, как правило, пять-шесть человек.

Посмотрел на штаб Олега Кононова. Удивился. Он хоть и российский специалист, но к большому сожалению его штаб состоит в большинстве своeм из иностранцев. Надо с этим заканчивать. Клубы, которые развивают футбол, должны готовить и тренеров», – сказал Гершкович.

Гершкович подчеркнул, что выступит со своим предложением только после того, как наступит ясность в вопросе с новым президентом РФС, которые состоятся до конца этого года.

С 2013 по 2015 год в РПЛ и ФНЛ действовал налог на иностранных главных тренеров. Клубы Премьер-лиги платили 5 миллионов рублей за специалиста из-за рубежа, клубы первого дивизиона – 2,5 миллиона. В сентябре 2015 года исполком РФС принял решение отменить налог.