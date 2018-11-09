Гершкович предлагает вернуть налог на иностранных тренеров и их помощников

А про здоровую конкуренцию у нас кто-нибудь в футболе вообще слышал? Давайте может и налог введём на то, чтоб приезжие из других городов баб не тр..хали, а бабы давали таким местным орангутанам просто потому, что те из одного города, а не потому что те лучше. И в кого мы всё общество превратится? В ретардов и орангутанов, коими уже сейчас являются многие футболисты из-за отсутствия адекватной конкуренции.
Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович заявил, что намерен внести предложение о введении налога на иностранных тренеров.
«Есть намерение предложить снова ввести налог на тренеров, но не только на главных, но и на помощников. У иностранцев и помощники иностранцы. А это, как правило, пять-шесть человек.
Посмотрел на штаб Олега Кононова. Удивился. Он хоть и российский специалист, но к большому сожалению его штаб состоит в большинстве своeм из иностранцев. Надо с этим заканчивать. Клубы, которые развивают футбол, должны готовить и тренеров», – сказал Гершкович.
Гершкович подчеркнул, что выступит со своим предложением только после того, как наступит ясность в вопросе с новым президентом РФС, которые состоятся до конца этого года.
С 2013 по 2015 год в РПЛ и ФНЛ действовал налог на иностранных главных тренеров. Клубы Премьер-лиги платили 5 миллионов рублей за специалиста из-за рубежа, клубы первого дивизиона – 2,5 миллиона. В сентябре 2015 года исполком РФС принял решение отменить налог.