Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Главные новости дня. Глушакова снова оскорбляли болельщики, Паредес пропустит игру с ЦСКА

    «Спартак» проиграл «Уралу», «Зенит обыграл «Ахмат».

    Паредеса удалили в матче с «Ахматом». Он пропустит игру против ЦСКА.

    Болельщики «Спартака» оскорбляли Глушакова во время матча с «Уралом».

    «Ростов» ушел от поражения в Краснодаре.

    «Уйду в «Спортинг», только если владелец «Витесса» отсосет мне». Слуцкий перепутал слова в интервью.

    Don Balon: Месси заявил Вальверде, что трое игроков «Барселоны» не соответствуют уровню команды.

    В третьей английской лиге команда отыгралась со счета 0:3 за шесть минут.

    «Монако» не побеждает 14 матчей подряд. Это худший показатель клуба за 50 лет.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2018 22:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 5 ноября 2018, 08:00

      больше новостей нет никаких

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 