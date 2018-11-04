Главные новости дня. Глушакова снова оскорбляли болельщики, Паредес пропустит игру с ЦСКА

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«Спартак» проиграл «Уралу», «Зенит обыграл «Ахмат».
Паредеса удалили в матче с «Ахматом». Он пропустит игру против ЦСКА.
Болельщики «Спартака» оскорбляли Глушакова во время матча с «Уралом».
«Ростов» ушел от поражения в Краснодаре.
«Уйду в «Спортинг», только если владелец «Витесса» отсосет мне». Слуцкий перепутал слова в интервью.
Don Balon: Месси заявил Вальверде, что трое игроков «Барселоны» не соответствуют уровню команды.
В третьей английской лиге команда отыгралась со счета 0:3 за шесть минут.
«Монако» не побеждает 14 матчей подряд. Это худший показатель клуба за 50 лет.