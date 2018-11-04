Главные новости дня. Глушакова снова оскорбляли болельщики, Паредес пропустит игру с ЦСКА

«Спартак» проиграл «Уралу», «Зенит обыграл «Ахмат».

Паредеса удалили в матче с «Ахматом». Он пропустит игру против ЦСКА.

Болельщики «Спартака» оскорбляли Глушакова во время матча с «Уралом».

«Ростов» ушел от поражения в Краснодаре.

«Уйду в «Спортинг», только если владелец «Витесса» отсосет мне». Слуцкий перепутал слова в интервью.

Don Balon: Месси заявил Вальверде, что трое игроков «Барселоны» не соответствуют уровню команды.

В третьей английской лиге команда отыгралась со счета 0:3 за шесть минут.

«Монако» не побеждает 14 матчей подряд. Это худший показатель клуба за 50 лет.