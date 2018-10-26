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    Главные новости дня. «Спартак» хочет продлить контракт с Еременко, ЧМ-2018 признан лучшим в истории

    Кокорину и Мамаеву разрешили тренироваться с мячом в СИЗО.

    «Спартак» подпишет новый контракт с Еременко.

    Ловчев снова критикует Карреру.

    Акинфеев объяснил свое удаление в матче с «Реалом».

    Джеко, забивший два гола в ворота ЦСКА, стал лучшим игроком недели в ЛЧ.

    Рассказов – лучший по отборам, а Петров – по перехватам по итогам 3 тура ЛЕ.

    Орлов считает, что у «Зенита» нет игры.

    Фонд Месси будет кормить завтраками в Мозамбике 15 тысяч школьников.

    «Челси» расторг контракт с Конте.

    Лучшим чемпионатом мира в истории признан турнир в России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2018 20:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 27 октября 2018, 06:35

      Караченцев помер, жалко............

      0
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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop 27 октября 2018, 02:04

      ...забивший Акинфеев объяснил Кокорину и Мамаеву что у «Зенита» нет игры.
      Ловчев снова критикует новый контракт с Еременко.
      Фонд Месси будет кормить завтраками Карреру в СИЗО.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 октября 2018, 22:42

      Люблю читать заголовки статей и заметок!

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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop > Агасфер 27 октября 2018, 01:58

      Тоже попробую... Напишу, что получилось!

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      Рейтинг: +25

      Spanich99 26 октября 2018, 21:37

      класно

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      Рейтинг: +373

      cпартак саня 26 октября 2018, 21:13

      харош

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