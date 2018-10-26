Главные новости дня. «Спартак» хочет продлить контракт с Еременко, ЧМ-2018 признан лучшим в истории

Караченцев помер, жалко............
Кокорину и Мамаеву разрешили тренироваться с мячом в СИЗО.
«Спартак» подпишет новый контракт с Еременко.
Ловчев снова критикует Карреру.
Акинфеев объяснил свое удаление в матче с «Реалом».
Джеко, забивший два гола в ворота ЦСКА, стал лучшим игроком недели в ЛЧ.
Рассказов – лучший по отборам, а Петров – по перехватам по итогам 3 тура ЛЕ.
Орлов считает, что у «Зенита» нет игры.
Фонд Месси будет кормить завтраками в Мозамбике 15 тысяч школьников.
«Челси» расторг контракт с Конте.
Лучшим чемпионатом мира в истории признан турнир в России.