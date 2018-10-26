Главные новости дня. «Спартак» хочет продлить контракт с Еременко, ЧМ-2018 признан лучшим в истории

Кокорину и Мамаеву разрешили тренироваться с мячом в СИЗО.

«Спартак» подпишет новый контракт с Еременко.

Ловчев снова критикует Карреру.

Акинфеев объяснил свое удаление в матче с «Реалом».

Джеко, забивший два гола в ворота ЦСКА, стал лучшим игроком недели в ЛЧ.

Рассказов – лучший по отборам, а Петров – по перехватам по итогам 3 тура ЛЕ.

Орлов считает, что у «Зенита» нет игры.

Фонд Месси будет кормить завтраками в Мозамбике 15 тысяч школьников.

«Челси» расторг контракт с Конте.

Лучшим чемпионатом мира в истории признан турнир в России.