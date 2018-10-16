Главные новости дня. Потерпевшие пожали руку Мамаеву, «Барселоне» интересен Иванович

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2018 20:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 17 октября 2018, 08:17

      Иванович? С каких пор Барса начала рассматривать "старичков"?)

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