Главные новости дня. Потерпевшие пожали руку Мамаеву, «Барселоне» интересен Иванович

Футболисты клубов РПЛ должны государству более 200 тысяч рублей.

Денисов встал на защиту Кокорина и Мамаева.

«Барселона» рассматривает покупку Ивановича у «Зенита».

5 тренеров и 13 игроков не получат денег от «Кубани».

Проведение матча «Анжи» – ЦСКА остается под вопросом.

Goal.com считает, что Анри будет строить игру «Монако» вокруг Головина.

Лев может быть уволен из сборной Германии.

Морено покинет «Ливерпуль» по окончании контракта.

Ибрагимович может пополнить состав «Милана».

«Ювентус» и «Барселона» хотят купить де Лигта у «Аякса».