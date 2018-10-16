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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Обсуждение главного скандала года – в подкасте «Бомбардира»

    Мы записали еще один подкаст в рамках еженедельной разговорной программы «Скинь мяч». В подкастах мы общаемся о больших важных футбольных темах, спорим, обсуждаем массовую культуру и важные общественные явления.

    Третий выпуск посвящен самому резонансному событию года (кроме ЧМ-2018), которое создали Кокорин и Мамаев. Почему в этом деле так много странностей? Как ко всему этому относиться? Надо ли их пускать в футбол после такого? Причем тут Фрэнк Синатра, Led Zeppelin, группа 25/17 и разбитая в Чили машина Артуро Видаля?

    Будет интересно. Скорее включайте прямо тут:

    Также выпуск доступен на других площадках:

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    Содержание:

    00:52 Кокорин и Мамаев повсюду. Почему так?
    05:08 В этой истории все очень странно. Набрасываем
    13:31 Роналду и изнасилование
    14:52 Крутые футболисты ведут себя как мрази – это ок?
    21:40 Парадокс Синатры – как он работает?
    26:17 Led Zeppelin громили отели и били людей. Они плохие музыканты?
    30:53 Плеханов, 25/17, наркотики
    34:55 Можно ли теперь относиться к Кокорину и Мамаеву как к футболистам

    Обязательно оставляйте в комментариях мнение и предлагайте новые темя для обсуждения. Мы внимательно читаем все отзывы.

    Прошлые выпуски подкаста «Скинь мяч»:

    «Футбол – это рыбалка. В нем есть кайф бесмятежности». Скинь мяч №1

    «Позвать звезду проще, чем менять мышление. Но это не тру». Скинь мяч №2

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2018 16:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2018, 19:40

      извините Беда и горе сегодня не до этого да и вообще пора уже заканчивать с этими футболистами

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