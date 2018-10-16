Главные новости утра. Анри сделает ставку на Головина, 13 бывших игроков «Кубани» никогда не получат деньги от клуба

13 бывших игроков «Кубани» никогда не получат деньги от клуба???
Пусть пишут жалобу на РФС в УЕФА!
Именно по прямой вине чиновников РФС сложилась такая ситуация!
РФС не приняли обеспечительных мер для руководства Кубани и привели игроков к краху.
Надо идти вплоть да Лозанны!
РФС пусть выплачивает все штрафы игрокам и Пэтрэску.!!!
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РФС закрыл 22 дела в отношении «Кубани». 5 тренеров и 13 игроков не получат своих денег
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