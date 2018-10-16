Главные новости утра. Анри сделает ставку на Головина, 13 бывших игроков «Кубани» никогда не получат деньги от клуба

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2018 11:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 октября 2018, 12:49

      13 бывших игроков «Кубани» никогда не получат деньги от клуба???
      Пусть пишут жалобу на РФС в УЕФА!
      Именно по прямой вине чиновников РФС сложилась такая ситуация!
      РФС не приняли обеспечительных мер для руководства Кубани и привели игроков к краху.
      Надо идти вплоть да Лозанны!
      РФС пусть выплачивает все штрафы игрокам и Пэтрэску.!!!

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