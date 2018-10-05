Главные новости дня. ЦСКА приобрел футболиста из Мали, Божович – главный тренер «Крыльев Советов»

«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» могут потерять по три очка из-за «Анжи».

Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре.

ЦСКА объявил о трансфере футболиста из Мали.

Фанаты «Зенита» вернули Анюкову фиолетовые футболки в знак протеста.

Божович стал главным тренером «Крыльев Советов» вместо ушедшего в отставку Тихонова.

Лунев и Паредес попали в команду недели в Лиге Европы.

В «Баварии» растет недовольство Нико Ковачем.

Неймар хочет видеть Погба в «ПСЖ».

Роналду нанял очень известного адвоката.

Лопетеги не будет уволен из «Реала» в ближайшее время.