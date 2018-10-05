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    Какой вы футболист?

    Главные новости дня. ЦСКА приобрел футболиста из Мали, Божович – главный тренер «Крыльев Советов»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2018 20:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 6 октября 2018, 07:49

      Да быстро замену нашли, да еще и хорошую. Поздравляю крылышек с таким приобретением

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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 6 октября 2018, 03:42

      Божович поможет

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 6 октября 2018, 00:00

      oO

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