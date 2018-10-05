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  • Главные новости дня. ЦСКА приобрел футболиста из Мали, Божович – главный тренер «Крыльев Советов»

Главные новости дня. ЦСКА приобрел футболиста из Мали, Божович – главный тренер «Крыльев Советов»

5 октября 2018, 20:36
3

«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» могут потерять по три очка из-за «Анжи».

Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре.

ЦСКА объявил о трансфере футболиста из Мали.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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fosterwow
1538773234
oO
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Dimasax74
1538786564
Божович поможет
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FCZenit is Ivanovo
1538801369
Да быстро замену нашли, да еще и хорошую. Поздравляю крылышек с таким приобретением
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