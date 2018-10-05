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    Какой вы футболист?

    Федерация футбола США хочет пригласить Моуринью на пост тренера сборной

    Федерация футбола США заинтересована в услугах главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Руководство федерации было бы радо иметь возможность обсудить со специалистом его возможное назначение на пост главного тренера национальной сборной. Португалец ранее не раз говорил, что в конечном итоге хотел бы тренировать на международном уровне.

    При этом, по информации источника, владельцы «Манчестер Юнайтед» братья Глэйзеры не намерены расставаться с Моуринью, несмотря на неутешительные результаты команды в этом сезоне и конфликт с некоторыми футболитаами команды.

    Источник: Tribalfootball

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    05.10.2018 14:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 15:20

      Учитывая неудачную игру американцев в последнее время - все возможно.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 5 октября 2018, 18:29

      Ну у сша и так самый раздутый бюджет на оборону ) им моур дёшево обойдётся из бюджета )с его то оборонительным футболом

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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 5 октября 2018, 16:35

      Хорошая идея для Маура !!!

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 октября 2018, 15:08

      вообще идеальный вариант для конфликта Погба и Мауринью

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