Федерация футбола США хочет пригласить Моуринью на пост тренера сборной

Федерация футбола США заинтересована в услугах главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Руководство федерации было бы радо иметь возможность обсудить со специалистом его возможное назначение на пост главного тренера национальной сборной. Португалец ранее не раз говорил, что в конечном итоге хотел бы тренировать на международном уровне.

При этом, по информации источника, владельцы «Манчестер Юнайтед» братья Глэйзеры не намерены расставаться с Моуринью, несмотря на неутешительные результаты команды в этом сезоне и конфликт с некоторыми футболитаами команды.