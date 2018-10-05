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  • Федерация футбола США хочет пригласить Моуринью на пост тренера сборной

Федерация футбола США хочет пригласить Моуринью на пост тренера сборной

5 октября 2018, 14:50
4

Федерация футбола США заинтересована в услугах главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Руководство федерации было бы радо иметь возможность обсудить со специалистом его возможное назначение на пост главного тренера национальной сборной. Португалец ранее не раз говорил, что в конечном итоге хотел бы тренировать на международном уровне.

При этом, по информации источника, владельцы «Манчестер Юнайтед» братья Глэйзеры не намерены расставаться с Моуринью, несмотря на неутешительные результаты команды в этом сезоне и конфликт с некоторыми футболитаами команды.

Источник: Tribalfootball
Комментарии (4)
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fanchik
1538741335
вообще идеальный вариант для конфликта Погба и Мауринью
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Берёза В.
1538746502
Хорошая идея для Маура !!!
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DeStar
1538753372
Ну у сша и так самый раздутый бюджет на оборону ) им моур дёшево обойдётся из бюджета )с его то оборонительным футболом
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zigbert
1538828452
Учитывая неудачную игру американцев в последнее время - все возможно.
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