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    Какой вы футболист?

    Оланаре подпишет контракт с израильским «Бейтаром»

    Бывший нападающий ЦСКА Аарон Оланаре перейдет в один из израильских клубов.

    По информации Walla.co.il, 24-летний футболист согласовал условия личного контракта с «Бейтар» из Иерусалима. Срок договора будет рассчитан до конца нынешнего сезона.

    В конце следующей недели нигериец должен прибыть в Израиль для заключения соглашения.

    Оланаре расторг контракт с ЦСКА в середине августа. Он провел за московский клуб 21 матч в РПЛ, в которых отметился тремя голами. Вторую часть сезона-2017/18 провел в аренде в «Амкаре».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2018 17:25
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