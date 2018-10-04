Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оланаре подпишет контракт с израильским «Бейтаром»

4 октября 2018, 17:25

Бывший нападающий ЦСКА Аарон Оланаре перейдет в один из израильских клубов.

По информации Walla.co.il, 24-летний футболист согласовал условия личного контракта с «Бейтар» из Иерусалима. Срок договора будет рассчитан до конца нынешнего сезона.

В конце следующей недели нигериец должен прибыть в Израиль для заключения соглашения.

Оланаре расторг контракт с ЦСКА в середине августа. Он провел за московский клуб 21 матч в РПЛ, в которых отметился тремя голами. Вторую часть сезона-2017/18 провел в аренде в «Амкаре».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Гончаренко честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
15:50
ФотоИтальянский клуб представил Роналдиньо
15:40
1
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
4
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
3
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
10
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
3
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
1
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
«Барселона» подпишет еще одного вратаря
16:15
Реакция Семина на прием Батракова болельщиками «Галатасарая»
16:00
Фото«Астон Вилла» усилила оборону участником ЧМ-2026
14:47
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
3
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
3
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
ФотоУчастник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
13:53
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
13:44
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
1
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
10
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
13
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
2
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
10:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+