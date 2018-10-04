Оланаре подпишет контракт с израильским «Бейтаром»

Бывший нападающий ЦСКА Аарон Оланаре перейдет в один из израильских клубов.

По информации Walla.co.il, 24-летний футболист согласовал условия личного контракта с «Бейтар» из Иерусалима. Срок договора будет рассчитан до конца нынешнего сезона.

В конце следующей недели нигериец должен прибыть в Израиль для заключения соглашения.

Оланаре расторг контракт с ЦСКА в середине августа. Он провел за московский клуб 21 матч в РПЛ, в которых отметился тремя голами. Вторую часть сезона-2017/18 провел в аренде в «Амкаре».