Главные новости дня. Акинфеев завершил карьеру в сборной России, капитаном команды станет Дзюба

Акинфеев не будет выступать за сборную России.
25 футболистов вызваны на октябрьские матчи сборной России.
Черчесов рассказал, почему в команду снова не вызван Чалов.
Дзюба объявлен капитаном сборной России вместо Акинфеева.
Зуев получил подзатыльник от Карреры после матча «Спартак» – «Ростов».
Назаров снова написал стихотворение о Каррере.
Сентябрь-2018 стал лучшим месяцем в истории «Краснодара».
В РПЦ раскритиковали судью одного из матчей ФНЛ.
Марадона советует Месси больше не играть за сборную Аргентины.
«Ювентус» хочет позвать Зидана на место гендиректора.
Источник: Бомбардир.ру