Главные новости дня. Акинфеев завершил карьеру в сборной России, капитаном команды станет Дзюба

Акинфеев не будет выступать за сборную России.

25 футболистов вызваны на октябрьские матчи сборной России.

Черчесов рассказал, почему в команду снова не вызван Чалов.

Дзюба объявлен капитаном сборной России вместо Акинфеева.

Зуев получил подзатыльник от Карреры после матча «Спартак» – «Ростов».

Назаров снова написал стихотворение о Каррере.

Сентябрь-2018 стал лучшим месяцем в истории «Краснодара».

В РПЦ раскритиковали судью одного из матчей ФНЛ.

Марадона советует Месси больше не играть за сборную Аргентины.

«Ювентус» хочет позвать Зидана на место гендиректора.