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    Какой вы футболист?

    Главные новости дня. Акинфеев завершил карьеру в сборной России, капитаном команды станет Дзюба

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2018 20:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 2 октября 2018, 07:48

      Дзюба не достоин капитанской повязки,Акинфееву спасибо за долгую карьеру в сборной.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 2 октября 2018, 00:20

      Не одного матчасть команды не посмотрю пока капитаном Дзюба будет , что в стране происходит , Дзюба футболистом стал Бузова запела ....

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      Рейтинг: +67523

      portero 1 октября 2018, 21:48

      Дзюба просел физически и эмоционально , зачем на него грузить? или в надежде на второе дыхание?????
      ну нет у него техники, резкости... физика и максимальная самоотдача , он уже просел.... и 50% на 50% куда его повернет дальше.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > portero 1 октября 2018, 22:04

      В Каспийске вся команда просела. Это банальный недонастрой. А Локомотиву Дзюба оформил три решающих гола (голы Шатова и Дриусси - наполовину Дзюбина работа). Не думаю, что у него какой-то спад. Насчёт техники - он прогрессирует в меру сил, по крайней мере сейчас он не хуже Погребняка или Павлюченко в их лучшее время.

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      Рейтинг: +67523

      portero > Grey33 1 октября 2018, 23:00

      насколько я помню Погребняк перед травмой пробивал штрафной с 30 метров очень точно, у Павлюченко ваще удар с 20 метров сходу идельный в любом состоянии, ну нет этого у Дзюбы, хотя прогресс наблюдается.. удачи Артему и максимума самоотдачи - ибо это его главные плюсы.

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      Рейтинг: +67523

      portero > Grey33 1 октября 2018, 23:03

      да процентов на 90 иду 7 смотреть футбол на стадион , Дзюбу и желаю ему удачи , физики на 100% и голов.
      но думаю что решающим для Зенита будет Кузяев , Ерохин и вся середка , а не Дзюба.

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