Кафельников: «Что делать со «Спартаком»? Бог его знает. И черт его знает. На дерби не пойду»

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал последние неудачи команды.

В седьмом туре РПЛ красно-белые проиграли «Ахмату» (1:2), а в первом туре группового раунду Лиги Европы уступили «Рапиду» (0:2).

«Что со «Спартаком»? А вы сами не видите? Что делать со «Спартаком»? Бог его знает... И черт его знает, что делать. На дерби не пойду. Не пойду.

Буду теперь развивать инстаграм. В твиттере не буду писать девять месяцев – слово сдержу. Единственная сеть, где теперь меня можно увидеть, – это инстаграм», – сказал Кафельников во время прямого эфира в инстаграме.

Встреча восьмого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.