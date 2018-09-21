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  • Кафельников: «Что делать со «Спартаком»? Бог его знает. И черт его знает. На дерби не пойду»

Кафельников: «Что делать со «Спартаком»? Бог его знает. И черт его знает. На дерби не пойду»

21 сентября 2018, 13:33
21

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал последние неудачи команды.

В седьмом туре РПЛ красно-белые проиграли «Ахмату» (1:2), а в первом туре группового раунду Лиги Европы уступили «Рапиду» (0:2).

«Что со «Спартаком»? А вы сами не видите? Что делать со «Спартаком»? Бог его знает... И черт его знает, что делать. На дерби не пойду. Не пойду.

Буду теперь развивать инстаграм. В твиттере не буду писать девять месяцев – слово сдержу. Единственная сеть, где теперь меня можно увидеть, – это инстаграм», – сказал Кафельников во время прямого эфира в инстаграме.

Встреча восьмого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (21)
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Леха из Твери
1537526125
Не только Бог, но уже и черти от спартака отреклись. Кто же его теперь хранить-то будет?
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Евгений П
1537528139
Одним дибилом меньше на матче
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Фотон
1537529076
И он себя называет преданным болельщиком спартака. Преданный болельщик не бросит команду в трудный час. Хорошо болеть когда команда выигрывает, а ты попробуй сейчас. Слабо?
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mab1011
1537529092
Жалко, что в его молодости не было интернета твиттера и инстаграма.Тыкал бы пальцами в гаджет, чем ракетку мучить и занимать чужое место в теннисе, как и сейчас на трибуне с шарфом "народного" болельщика.
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Полная Канистра
1537529105
и в пивнушке со СТОГРАММ меня можете найти
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amazonaws
1537530537
"Рапид" не выглядел солидно. Солидно выглядели только голы Рапида в ворота Спартака, а сама игра рапидовцев солидной не была. Даже тренер Рапида сказал, что победа какая-то ущербная вышла при полной беспомощности Спартака. Не ожидали рапидовцы от Спартака такой безвольной прыти. Они готовились к одному Спартаку, а на поле предстал пред ними совсем другой Спартак - беспомощный и беззубый. И даже будь на поле Глушаков и Ещенко, они бы ничего не изменили бы. И при них Спартак оглушительно проигрывал. Глушаков позорит Спартак на всю страну и Мир. Глушаков очень сильно ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность. Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года. Его как будто подменили и споили не пойми чем. Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности. Пошел в ЗАГУЛ, по бабам по ночам по барам и ресторанам шастать и это уже далеко не единичный случай. Всплыли единичные случаи, а те, что не всплыли, БУРНО и БЕЗОСТАНОВОЧНО продолжались с чемпионского года. И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается. *** Спартак начинает Лигу Европы с ПОРАЖЕНИЯ! Спартак СЛИВАЕТ игру и Карреру! Не столько Рапид был солиден, как Спартак просто БЕЗОБРАЗНО играл и позволял сопернику забивать на ровном месте и в свои даже умудрился ЗАБИТЬ! Спартак небольшим преимуществом владел и давил на соперника, но не создавал вариантов для голевых ударов по воротам, а те НЕСКОЛЬКО, что были, не угрожали взятием. Спартаковцы БЕЗЗУБО играли в атаке, а в обороне много ПАРТАЧИЛИ! Спартачи сами себе привезли два гола и бесславно ПРОИГРАЛИ. *** В десяти играх подряд Спартак забил всего один гол в ворота соперников, а остальные со стандартов. К проблемам Спартака в обороне прибавились большие проблемы в атакующей игре. Отсутствие Промеса не отговорка. Спартак и с Промесом мало забивал и все со стандартов. Спартак мог победить, но сыграл ПЛОХО и сдался на милость победителю до игры. Внутренние разборки до добра не довели и опустили Спартак на витраж огульной и площадной КРИТИКИ. *** Спартак проигрывает 2:0 Рапиду. Замены игру Спартака не усилили. С игры и со стандартов спартаковские не забили. Игра в атаке не идёт и некому забивать. Спартак БЕЗВОЛЬНО проиграл, слабому по составу Рапиду. Спартак должен был ВЫНОСИТЬ соперника, в одну калитку, а вместо это позволил сопернику вынести себя на носилках и подвергнуть, тем самым себя, НЕЩАДНОЙ критике многих "доброжелателей". А желающих покритиковать Спартак, хоть отбавляй. Мигом выросли, как грибы после провального спартаковского дождя Лиги Европы. А Назаров быстренько их на сковородочку и давай прижаривать со всех сторон, в хвост и в гриву чесать Гуся. Кулинар, однако, ещё тот.
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Горький565
1537532435
Как клуб относится к своим сотрудникам так и они относятся к клубу. Что посеешь-то пожнёшь!
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prezent2017
1537534719
Что делать со «Спартаком»? В пердив сливать, а что же еще?
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мы_не_рабы
1537537123
Продать Авену, сделать Кафельникова главным тренером, каждому футболисту- по ракетке, всем болельщикам по литру миллеровской самогонки. Да, ещё испросить благословения у Гундяева.
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Мары
1537538017
Дотрынделись Кафельниковы и Назаровы, а теперь в кусты. Скоты не благодарные.
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