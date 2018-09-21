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    Кафельников: «Что делать со «Спартаком»? Бог его знает. И черт его знает. На дерби не пойду»

    Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал последние неудачи команды.

    В седьмом туре РПЛ красно-белые проиграли «Ахмату» (1:2), а в первом туре группового раунду Лиги Европы уступили «Рапиду» (0:2).

    «Что со «Спартаком»? А вы сами не видите? Что делать со «Спартаком»? Бог его знает... И черт его знает, что делать. На дерби не пойду. Не пойду.

    Буду теперь развивать инстаграм. В твиттере не буду писать девять месяцев – слово сдержу. Единственная сеть, где теперь меня можно увидеть, – это инстаграм», – сказал Кафельников во время прямого эфира в инстаграме.

    Встреча восьмого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2018 13:33
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 21 сентября 2018, 23:07

      Счастье та какое, на дерби не пойдет! Теперь точно выиграем у цска!

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 сентября 2018, 22:27

      Поддерживать команду. После поражения я не ною, а надеваю футболку "Мясо" и толстовку с ромбиком. Кому не понравилось и что-то вякнули про вчерашнее - с теми разговор короткий. Глоры поганые расхныкались, на х.. команде такие болелы в трудную минуту.

      0
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 21 сентября 2018, 17:25

      ссыкло

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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 сентября 2018, 16:53

      Дотрынделись Кафельниковы и Назаровы, а теперь в кусты.
      Скоты не благодарные.

      6
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 сентября 2018, 16:38

      Продать Авену, сделать Кафельникова главным тренером, каждому футболисту- по ракетке, всем болельщикам по литру миллеровской самогонки. Да, ещё испросить благословения у Гундяева.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 15:58

      Что делать со «Спартаком»? В пердив сливать, а что же еще?

      2
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      Рейтинг: +209

      Горький565 21 сентября 2018, 15:20

      Как клуб относится к своим сотрудникам так и они относятся к клубу. Что посеешь-то пожнёшь!

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 сентября 2018, 14:48

      "Рапид" не выглядел солидно.
      Солидно выглядели только голы Рапида в ворота Спартака, а сама игра рапидовцев солидной не была.
      Даже тренер Рапида сказал, что победа какая-то ущербная вышла при полной беспомощности Спартака.
      Не ожидали рапидовцы от Спартака такой безвольной прыти.
      Они готовились к одному Спартаку, а на поле предстал пред ними совсем другой Спартак - беспомощный и беззубый.
      И даже будь на поле Глушаков и Ещенко, они бы ничего не изменили бы.
      И при них Спартак оглушительно проигрывал.
      Глушаков позорит Спартак на всю страну и Мир.
      Глушаков очень сильно ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
      Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
      Его как будто подменили и споили не пойми чем.
      Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
      Пошел в ЗАГУЛ, по бабам по ночам по барам и ресторанам шастать и это уже далеко не единичный случай.
      Всплыли единичные случаи, а те, что не всплыли, БУРНО и БЕЗОСТАНОВОЧНО продолжались с чемпионского года.
      И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
      ***
      Спартак начинает Лигу Европы с ПОРАЖЕНИЯ!
      Спартак СЛИВАЕТ игру и Карреру!
      Не столько Рапид был солиден, как Спартак просто БЕЗОБРАЗНО играл и позволял сопернику забивать на ровном месте и в свои даже умудрился ЗАБИТЬ!
      Спартак небольшим преимуществом владел и давил на соперника, но не создавал вариантов для голевых ударов по воротам, а те НЕСКОЛЬКО, что были, не угрожали взятием.
      Спартаковцы БЕЗЗУБО играли в атаке, а в обороне много ПАРТАЧИЛИ!
      Спартачи сами себе привезли два гола и бесславно ПРОИГРАЛИ.
      ***
      В десяти играх подряд Спартак забил всего один гол в ворота соперников, а остальные со стандартов.
      К проблемам Спартака в обороне прибавились большие проблемы в атакующей игре.
      Отсутствие Промеса не отговорка.
      Спартак и с Промесом мало забивал и все со стандартов.
      Спартак мог победить, но сыграл ПЛОХО и сдался на милость победителю до игры.
      Внутренние разборки до добра не довели и опустили Спартак на витраж огульной и площадной КРИТИКИ.
      ***
      Спартак проигрывает 2:0 Рапиду.
      Замены игру Спартака не усилили.
      С игры и со стандартов спартаковские не забили.
      Игра в атаке не идёт и некому забивать.
      Спартак БЕЗВОЛЬНО проиграл, слабому по составу Рапиду.
      Спартак должен был ВЫНОСИТЬ соперника, в одну калитку, а вместо это позволил сопернику вынести себя на носилках и подвергнуть, тем самым себя, НЕЩАДНОЙ критике многих "доброжелателей".
      А желающих покритиковать Спартак, хоть отбавляй.
      Мигом выросли, как грибы после провального спартаковского дождя Лиги Европы.
      А Назаров быстренько их на сковородочку и давай прижаривать со всех сторон, в хвост и в гриву чесать Гуся.
      Кулинар, однако, ещё тот.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > amazonaws 21 сентября 2018, 16:00

      Беспомощность Спартака? Где нападение - продали, где п-з - разогнали, где защита - одни молокососы, что сами себе забивают.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 сентября 2018, 14:25

      и в пивнушке со СТОГРАММ меня можете найти

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Полная Канистра 21 сентября 2018, 16:01

      Не бережешь здоровье, однако!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > prezent2017 21 сентября 2018, 16:09

      у тебя такое понятие //шиворот на выворот//называется Я про кафеля а ты обо мне печёшься ну и дела с твоим мышлением чуточку не дорабатываешь / без обид так сказал/

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      Рейтинг: +302

      mab1011 21 сентября 2018, 14:24

      Жалко, что в его молодости не было интернета твиттера и инстаграма.Тыкал бы пальцами в гаджет, чем ракетку мучить и занимать чужое место в теннисе, как и сейчас на трибуне с шарфом "народного" болельщика.

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      Рейтинг: +844

      lejnin > mab1011 21 сентября 2018, 14:40

      Ну вот вы конечно зря так про него, как теннисиста...всё же лучший теннисист столетия в России, был первой ракеткой мира, да и кто из российских теннисистов может похвастаться победой в полсотне турниров?? Другое дело, что его слова не красят как болелщика, но право на мнение таки имеет...и его мнение никак не должно влиять на уважение его как теннисиста...

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > mab1011 21 сентября 2018, 15:38

      Ну, ты и де...л. В натуре, доб...л. Кафельников - олимпийский чемпион в одиночном разряде. ЗМС, в натуре. Настоящий!
      В отличие от прощелыг, которые мячик лениво пинают.
      К таким болельщикам команда втройне должна прислушиваться. Это дурачка Назарова можно нах послать.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > lejnin 21 сентября 2018, 18:00

      Если он отличный теннисист в прошлом, это не мешает ему быть ********* в настоящем !!!!!!!!

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