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  • Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Рапиду» в Лиге Европы, сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА

Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Рапиду» в Лиге Европы, сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА

20 сентября 2018, 22:07
9

УЕФА заинтересовался удалением Роналду.

Брих удалил Роналду из-за подсказки помощника.

Джан приплел женщин в высказывании об удалении Роналду.

Рамос стал новым рекордсменом по количеству желтых карточек в Лиге чемпионов.

Жена Глушакова пожаловалась на избиения со стороны мужа.

Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА.

«Лион» накажет фаната, который позволил себе нацистское приветствие в игре с «Ман Сити».

Ледяхов возглавил «Балтику».

«Спартак» проиграл «Рапиду» в Вене.

Гол Классона позволил «Краснодару» победить «Акхисар».

«Зенит» сыграл вничью в Копенгагене.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (9)
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amazonaws
1537471141
Федун отказался от комментариев. Леониду не до комментариев такого безобразия. Спартак СЛИВАЕТ игру и Карреру! Спартак начинает Лигу Европы с ПОРАЖЕНИЯ! Не сколько Рапид был хорош, как Спартак просто БЕЗОБРАЗЕН! Они БЕЗЗУБО играли в атаке, а в обороне много ПАРТАЧИЛИ! Спартачи сами себе привезли два гола и бесславно ПРОИГРАЛИ. Каррере выдали, НЕ ПОЙМИ КАКОЙ, кредит доверия, но он НЕ РЕЗИНОВЫЙ! На первом же провале старта сезона, он РЕЗКО испарится и исчезнет, как ТЕНИ в спартаковский полдень на базе в Тарасовке! Леонид Федун уже ответил на этот вопрос. Федун отдал отставку Карреры НА ОТКУП болельщикам. Федун сказал: - "Как только они (болельщики) ВЗБУНТУЮТ", так и ПРОЩАЙ Каррера и ПОМИНАЙ как звали! Дмитрий Назаров уже ВЗБУНТОВАЛ и пошли БРОЖЕНИЯ, как круги на воде и подняли волну ПРОТЕСТА неважной работы Карреры! Девятый ВАЛ спартаковского бунта смоет Карреру с "капитанского" мостика Спартака и придёт пора Федуну искать ему ЗАМЕНУ! ЖДЁМ-С!
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AEerr
1537477843
интересно!
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ЮНик
1537499845
Если и остался кто-то в "Спартаке" по настоящему спартаковец то это МАССИМО КАРРЕРА. Может быть Джикия. Остальные просто контрацептивы. Пупырчатые.
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alex1951
1537502972
Все наладится,все будет супер-пупер.Русичи будут гордиться своими великими футболёрами.Им под силу многое.Надо только понять их внутренний,насыщенный мир. И канешна ,никаккого деспотизма.Нельзя ранить души юных буратин,надо больше поощрять их,всячески... Результаты нормальные ....начало сезона.....усталость......травмы..... а на это все скидка полагается. PS Полагаю,что менеджмент и лидеры команд не осудят меня за этот пост. Но помните: Исчо не вечер!
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DIDI 23
1537508541
Разочаровали.
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footbalist1985
1537509351
ничё ничё Спартак ещё покажет
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ilichkadr
1537512456
Федуну пора задуматься о покупке новой игрушки, поскольку на старую игрушку нет запчастей.
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VVS1985
1537518631
Российским клубам играть только в лиге европы. На большее они не способны. Все хвалят ЦСКА, что с Викторией в ничью сыграл, но я боюсь представить, что с ними Реал сделает) Для чего этот позор вообще ----- выходить в ЛЧ с таким составом. Локо вроде сильно укрепился, и то туркам слился. В общем уровень чемпионата России такой же как и в моей Беларуси - никакой. Прав Горлукович - чемпионат ПЕШЕХОДОВ.
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