Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Рапиду» в Лиге Европы, сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2018 22:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 21 сентября 2018, 11:30

      Российским клубам играть только в лиге европы. На большее они не способны. Все хвалят ЦСКА, что с Викторией в ничью сыграл, но я боюсь представить, что с ними Реал сделает) Для чего этот позор вообще ----- выходить в ЛЧ с таким составом. Локо вроде сильно укрепился, и то туркам слился. В общем уровень чемпионата России такой же как и в моей Беларуси - никакой. Прав Горлукович - чемпионат ПЕШЕХОДОВ.

      1
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      Рейтинг: +17869

      ilichkadr 21 сентября 2018, 09:47

      Федуну пора задуматься о покупке новой игрушки, поскольку на старую игрушку нет запчастей.

      2
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      Рейтинг: +8

      footbalist1985 21 сентября 2018, 08:55

      ничё ничё Спартак ещё покажет

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > footbalist1985 21 сентября 2018, 12:29

      В воскресенье против ЦСКА опять "покажет"!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 сентября 2018, 08:42

      Разочаровали.

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 21 сентября 2018, 07:09

      Все наладится,все будет супер-пупер.Русичи будут гордиться своими великими футболёрами.Им под силу многое.Надо только понять их внутренний,насыщенный мир.
      И канешна ,никаккого деспотизма.Нельзя ранить души юных буратин,надо больше поощрять их,всячески...
      Результаты нормальные ....начало сезона.....усталость......травмы.....
      а на это все скидка полагается.
      PS Полагаю,что менеджмент и лидеры команд не осудят меня за этот пост.
      Но помните: Исчо не вечер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 21 сентября 2018, 06:17

      Если и остался кто-то в "Спартаке" по настоящему спартаковец то это МАССИМО КАРРЕРА. Может быть Джикия. Остальные просто контрацептивы. Пупырчатые.

      2
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      Рейтинг: +36

      AEerr 21 сентября 2018, 00:10

      интересно!

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 20 сентября 2018, 22:19

      Федун отказался от комментариев.
      Леониду не до комментариев такого безобразия.
      Спартак СЛИВАЕТ игру и Карреру!
      Спартак начинает Лигу Европы с ПОРАЖЕНИЯ!
      Не сколько Рапид был хорош, как Спартак просто БЕЗОБРАЗЕН!
      Они БЕЗЗУБО играли в атаке, а в обороне много ПАРТАЧИЛИ!
      Спартачи сами себе привезли два гола и бесславно ПРОИГРАЛИ.
      Каррере выдали, НЕ ПОЙМИ КАКОЙ, кредит доверия, но он НЕ РЕЗИНОВЫЙ!
      На первом же провале старта сезона, он РЕЗКО испарится и исчезнет, как ТЕНИ в спартаковский полдень на базе в Тарасовке!
      Леонид Федун уже ответил на этот вопрос.
      Федун отдал отставку Карреры НА ОТКУП болельщикам.
      Федун сказал: - "Как только они (болельщики) ВЗБУНТУЮТ", так и ПРОЩАЙ Каррера и ПОМИНАЙ как звали!
      Дмитрий Назаров уже ВЗБУНТОВАЛ и пошли БРОЖЕНИЯ, как круги на воде и подняли волну ПРОТЕСТА неважной работы Карреры!
      Девятый ВАЛ спартаковского бунта смоет Карреру с "капитанского" мостика Спартака и придёт пора Федуну искать ему ЗАМЕНУ!
      ЖДЁМ-С!

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