Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Рапиду» в Лиге Европы, сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА

УЕФА заинтересовался удалением Роналду.

Брих удалил Роналду из-за подсказки помощника.

Джан приплел женщин в высказывании об удалении Роналду.

Рамос стал новым рекордсменом по количеству желтых карточек в Лиге чемпионов.

Жена Глушакова пожаловалась на избиения со стороны мужа.

Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА.

«Лион» накажет фаната, который позволил себе нацистское приветствие в игре с «Ман Сити».

Ледяхов возглавил «Балтику».

«Спартак» проиграл «Рапиду» в Вене.

Гол Классона позволил «Краснодару» победить «Акхисар».

«Зенит» сыграл вничью в Копенгагене.