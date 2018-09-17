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  • Главные новости дня. «Ростов» обогнал «Спартак» в таблице, Абель Эрнандес выбыл на месяц

Главные новости дня. «Ростов» обогнал «Спартак» в таблице, Абель Эрнандес выбыл на месяц

17 сентября 2018, 20:52
3

«Ростов» сыграл вничью с «Уралом» и обогнал «Спартак» в таблице.

«Спартак» обратился к болельщикам с просьбой не посещать игру с «Рапидом».

«Спартак» не забил ни одного гола с игры в семи матчах РПЛ.

Комбарова после поражения от «Ахмата» заметили в ночном клубе.

Уткин предложил «Спартаку» снова позвать тренером Бердыева.

В интернете появилась новая форма ЦСКА.

Матч Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА обслужат французские судьи.

Абель Эрнандес не сможет помочь ЦСКА на протяжении четырех недель.

Гендиректор «Анжи» снова пожаловался на финансовую ситуацию в клубе.

Скопинцев рассказал забавную историю о нем и Киммихе в «Лейпциге».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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Project Бабангида
1537211099
так то у них поровну, но валера реально сколотил дерзкую банду
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bashnat013
1537237427
так и должно быть ничего удивительного
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dimsok
1537252437
Валера, верим!....
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