Главные новости дня. «Ростов» обогнал «Спартак» в таблице, Абель Эрнандес выбыл на месяц

«Ростов» сыграл вничью с «Уралом» и обогнал «Спартак» в таблице.

«Спартак» обратился к болельщикам с просьбой не посещать игру с «Рапидом».

«Спартак» не забил ни одного гола с игры в семи матчах РПЛ.

Комбарова после поражения от «Ахмата» заметили в ночном клубе.

Уткин предложил «Спартаку» снова позвать тренером Бердыева.

В интернете появилась новая форма ЦСКА.

Матч Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА обслужат французские судьи.

Абель Эрнандес не сможет помочь ЦСКА на протяжении четырех недель.

Гендиректор «Анжи» снова пожаловался на финансовую ситуацию в клубе.

Скопинцев рассказал забавную историю о нем и Киммихе в «Лейпциге».