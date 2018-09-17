Главные новости дня. «Ростов» обогнал «Спартак» в таблице, Абель Эрнандес выбыл на месяц

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2018 20:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +108

      dimsok 18 сентября 2018, 09:33

      Валера, верим!....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 18 сентября 2018, 05:23

      так и должно быть ничего удивительного

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 17 сентября 2018, 22:04

      так то у них поровну, но валера реально сколотил дерзкую банду

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