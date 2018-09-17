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    Министр Колобков: «Мы не должны терять футбольные клубы, которые являются гордостью регионов»

    Министр спорта России Павел Колобков призвал профессиональные лиги страны к оздоровлению. Политик упомянул футбол.

    «Профессиональные лиги требуют оздоровления. В том числе и финансовое. Многое зависит от профессионализма менеджеров и тех правил игры, которые устанавливаются федерациями и спортивными лигами.

    Например, Континентальная хоккейная лига, на мой взгляд, движется в правильном направлении. У них есть план, направленный на оздоровление финансовой ситуации, создание равных условиях для всех клубов лиги. Это займет какое-то время, но первые шаги уже сделаны.

    РПЛ также надо озаботиться этим вопросом. Возможно, вернуться к идее финансового регламента. Мы не должны терять клубы, которые являлись гордостью своих регионов. Пока мы находимся на переходном этапе развития в игровых видах спорта, и постепенно ситуация будет выправляться», – сказал Колобков.

    В текущем году существование прекратили более трех профессиональных футбольных клубов.

    Источник: Известия

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    17.09.2018 20:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 18 сентября 2018, 06:55

      Надо ввести для граждан новый налог.На бедствующих футболистов. С работой нам Вольдемарыч помог. Дольше теперь деньгу нехилую заколачивать будем. Так что вполне логично поделиться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 18 сентября 2018, 04:45

      Финансы. В них все и упирается. Некоторые регионы просто не дают денег на футбол и команды становятся любителями. Вопрос сложный. Это тебе не на рапиру выложился и все. Здесь команда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 22:50

      Если каждый год будут прекращать существование не более 3 клубов ,то все пойдет по плану.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +945

      matvei_72 17 сентября 2018, 22:03

      Этим РФС должен заниматься, помогать клубам. А то позор , мне как питерцу ужасно больно за Динамо Санкт-Петербург, которое в блокаду играло , а сейчас его нет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1445

      GreyDM 17 сентября 2018, 20:50

      складывается впечатление,что автор только до 3-х считать умеет))) "более трёх клубов"...3,5 что ли?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > altair2004 17 сентября 2018, 23:47

      Около четырёх:)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 сентября 2018, 20:34

      вы сами кого спасли ? вы трепачи и бездари вам всё по х..

      10
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Полная Канистра 17 сентября 2018, 20:50

      Поддерживаю обеими руками и ногами...

      2
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