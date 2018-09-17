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  • Министр Колобков: «Мы не должны терять футбольные клубы, которые являются гордостью регионов»

Министр Колобков: «Мы не должны терять футбольные клубы, которые являются гордостью регионов»

17 сентября 2018, 20:26
8

Министр спорта России Павел Колобков призвал профессиональные лиги страны к оздоровлению. Политик упомянул футбол.

«Профессиональные лиги требуют оздоровления. В том числе и финансовое. Многое зависит от профессионализма менеджеров и тех правил игры, которые устанавливаются федерациями и спортивными лигами.

Например, Континентальная хоккейная лига, на мой взгляд, движется в правильном направлении. У них есть план, направленный на оздоровление финансовой ситуации, создание равных условиях для всех клубов лиги. Это займет какое-то время, но первые шаги уже сделаны.

РПЛ также надо озаботиться этим вопросом. Возможно, вернуться к идее финансового регламента. Мы не должны терять клубы, которые являлись гордостью своих регионов. Пока мы находимся на переходном этапе развития в игровых видах спорта, и постепенно ситуация будет выправляться», – сказал Колобков.

В текущем году существование прекратили более трех профессиональных футбольных клубов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (8)
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1537205646
вы сами кого спасли ? вы трепачи и бездари вам всё по х..
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GreyDM
1537206644
складывается впечатление,что автор только до 3-х считать умеет))) "более трёх клубов"...3,5 что ли?
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matvei_72
1537210992
Этим РФС должен заниматься, помогать клубам. А то позор , мне как питерцу ужасно больно за Динамо Санкт-Петербург, которое в блокаду играло , а сейчас его нет...
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zigbert
1537213855
Если каждый год будут прекращать существование не более 3 клубов ,то все пойдет по плану.
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Фотон
1537235137
Финансы. В них все и упирается. Некоторые регионы просто не дают денег на футбол и команды становятся любителями. Вопрос сложный. Это тебе не на рапиру выложился и все. Здесь команда.
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Патронташ
1537242957
Надо ввести для граждан новый налог.На бедствующих футболистов. С работой нам Вольдемарыч помог. Дольше теперь деньгу нехилую заколачивать будем. Так что вполне логично поделиться.
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