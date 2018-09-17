Министр Колобков: «Мы не должны терять футбольные клубы, которые являются гордостью регионов»

Министр спорта России Павел Колобков призвал профессиональные лиги страны к оздоровлению. Политик упомянул футбол.

«Профессиональные лиги требуют оздоровления. В том числе и финансовое. Многое зависит от профессионализма менеджеров и тех правил игры, которые устанавливаются федерациями и спортивными лигами.

Например, Континентальная хоккейная лига, на мой взгляд, движется в правильном направлении. У них есть план, направленный на оздоровление финансовой ситуации, создание равных условиях для всех клубов лиги. Это займет какое-то время, но первые шаги уже сделаны.

РПЛ также надо озаботиться этим вопросом. Возможно, вернуться к идее финансового регламента. Мы не должны терять клубы, которые являлись гордостью своих регионов. Пока мы находимся на переходном этапе развития в игровых видах спорта, и постепенно ситуация будет выправляться», – сказал Колобков.

В текущем году существование прекратили более трех профессиональных футбольных клубов.