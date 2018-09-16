Главные новости утра. Ибрагимович забил 500-й гол в карьере, Лапочкин получит «двойку» за игру «Уфа» – ЦСКА

В матче Уфа - ЦСКА не было пенальти, нарушение не тянуло.
Небольшой контакт был, но это не пенальти.
Игрок ЦСКА, по большей части, сам симулировал падение.
Такие пенали можно ставить только согласно цены вопроса.
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