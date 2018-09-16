Главные новости утра. Ибрагимович забил 500-й гол в карьере, Лапочкин получит «двойку» за игру «Уфа» – ЦСКА

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2018 12:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 сентября 2018, 12:48

      В матче Уфа - ЦСКА не было пенальти, нарушение не тянуло.
      Небольшой контакт был, но это не пенальти.
      Игрок ЦСКА, по большей части, сам симулировал падение.
      Такие пенали можно ставить только согласно цены вопроса.
      Лапочкин отсудил на ОТЛИЧНО и к нему претензий быть не может.

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > amazonaws 16 сентября 2018, 12:58

      Че, эксперт по судейству?

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