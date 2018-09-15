Главные новости дня. ЦСКА разгромил «Уфу», «Ливерпуль» и «Челси» одержали пятые победы подряд в АПЛ

ЦСКА выиграл у «Уфы», но потерял двух игроков из-за травм.
«Интер» дома проиграл «Парме».
«Ливерпуль» одержал пятую победу из пяти в АПЛ, переиграв «Тоттенхэм».
«Челси» разгромил «Кардифф» и тоже выиграл все пять матчей на старте.
«Барселона» выиграла у «Реала Сосьедад», уступая по ходу встречи.
Агент Фернандеша сообщил, что его клиент покинет «Локомотив» зимой при одном условии.
Семак считает, что все люди – «говнюки».
Каррера прокомментировал отказ Терри играть в «Спартаке».
Тренером «Оренбурга» интересуются четыре клуба РПЛ.
Двое болельщиков посмотрят матч «Кан» – «Лион» из джакузи, которое установлено у углового флажка.
Источник: Бомбардир.ру