Главные новости дня. ЦСКА разгромил «Уфу», «Ливерпуль» и «Челси» одержали пятые победы подряд в АПЛ

ЦСКА выиграл у «Уфы», но потерял двух игроков из-за травм.

«Интер» дома проиграл «Парме».

«Ливерпуль» одержал пятую победу из пяти в АПЛ, переиграв «Тоттенхэм».

«Челси» разгромил «Кардифф» и тоже выиграл все пять матчей на старте.

«Барселона» выиграла у «Реала Сосьедад», уступая по ходу встречи.

Агент Фернандеша сообщил, что его клиент покинет «Локомотив» зимой при одном условии.

Семак считает, что все люди – «говнюки».

Каррера прокомментировал отказ Терри играть в «Спартаке».

Тренером «Оренбурга» интересуются четыре клуба РПЛ.

Двое болельщиков посмотрят матч «Кан» – «Лион» из джакузи, которое установлено у углового флажка.