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    Главные новости дня. ЦСКА разгромил «Уфу», «Ливерпуль» и «Челси» одержали пятые победы подряд в АПЛ

    ЦСКА выиграл у «Уфы», но потерял двух игроков из-за травм.

    «Интер» дома проиграл «Парме».

    «Ливерпуль» одержал пятую победу из пяти в АПЛ, переиграв «Тоттенхэм».

    «Челси» разгромил «Кардифф» и тоже выиграл все пять матчей на старте.

    «Барселона» выиграла у «Реала Сосьедад», уступая по ходу встречи.

    Агент Фернандеша сообщил, что его клиент покинет «Локомотив» зимой при одном условии.

    Семак считает, что все люди – «говнюки».

    Каррера прокомментировал отказ Терри играть в «Спартаке».

    Тренером «Оренбурга» интересуются четыре клуба РПЛ.

    Двое болельщиков посмотрят матч «Кан» – «Лион» из джакузи, которое установлено у углового флажка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2018 21:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 16 сентября 2018, 06:02

      я понимаю про ЛИВЕРПУЛЬ пишут а челси это что

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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 16 сентября 2018, 06:01

      не интересный дайджест

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