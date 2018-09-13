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Орлов: «Я бы не приветствовал переход Терри в «Спартак»

13 сентября 2018, 23:48
19

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отказ защитника Джона Терри подписывать контракт со «Спартаком». Журналист не считает это проблемой.

«Я понимаю, если бы речь шла о забивном форварде, который способен решить исход встречи, но защитник для решения задачи? В обороне необходимо выполнять большой объем черновой работы, бороться и так далее.

А Терри уже 37. Так что я бы не приветствовал его переход в «Спартак». У «Спартака» есть внутренний резерв, свои кадры в молодежке. А в данном случае, получается, Терри занимал бы чье-то место», – сказал Орлов.

«Спартак» в РПЛ идет вторым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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Рубик Докоян
1536872787
С такой же аргументацией можно и про него сказать, что занимает чьё-то место...
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Т34
1536872800
Интересно, Орлов еще и журналист? Если это так, то не приходится удивляться той галиматье, которая часто проскальзывает на страницах . От таких журналистов столько мусора и лживых статей, что диву даешься. Вот и Орлов туда же, комментатор, журналист, эксперт, крупный футбольный специалист и во всех бочках затычка.
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dimsok
1536874592
Согласен, что Терри Спартаку не нужен, на пару лет моложе ещё бы потянул, только если со стороны маркетинга можно было бы немного срубить бабок..., так ведь и Орлов нах не нужен ни в качестве комментатора, ни журналиста, ни специалиста... когда же ты уйдёшь на отдых пенсионер херов
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serppion
1536885942
"Я бы не приветствовал..." Слава Богу тебя, Орлов, никто всерьез не принимает.
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Полная Канистра
1536894878
не суй свой нос куда попало и не забудь закрыть хлебало
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kykyi
1536900654
А если бы контракт был подписан, то Орлов наверняка приветствовал бы этот переход. Человек никогда не имел своего мнения, "свое мнение" всегда высказывает уже после свершившегося.
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Vickont
1536901321
Это он так завуалировано намекнул, что в Зените отсутствует внутренний резерв и никакая молодежка? Иначе не объяснить, по такой логике, что в команде делают Иванович и Маркизио
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zigbert
1536907960
Еще не известно ,занимал бы Терри чье то место или нет. Каррера всегда удивляет стартовым составом.
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Serjio82
1536909651
ГСО обсуждай свой Зенит!не лезь в Спартак,надоел,хуже горькой редьки!
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Опорник84
1536915081
Орел, засунь свой зенитовский язык в то самое место, а то воняешь!
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