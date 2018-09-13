Орлов: «Я бы не приветствовал переход Терри в «Спартак»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отказ защитника Джона Терри подписывать контракт со «Спартаком». Журналист не считает это проблемой.

«Я понимаю, если бы речь шла о забивном форварде, который способен решить исход встречи, но защитник для решения задачи? В обороне необходимо выполнять большой объем черновой работы, бороться и так далее.

А Терри уже 37. Так что я бы не приветствовал его переход в «Спартак». У «Спартака» есть внутренний резерв, свои кадры в молодежке. А в данном случае, получается, Терри занимал бы чье-то место», – сказал Орлов.

«Спартак» в РПЛ идет вторым.