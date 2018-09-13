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    Орлов: «Я бы не приветствовал переход Терри в «Спартак»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отказ защитника Джона Терри подписывать контракт со «Спартаком». Журналист не считает это проблемой.

    «Я понимаю, если бы речь шла о забивном форварде, который способен решить исход встречи, но защитник для решения задачи? В обороне необходимо выполнять большой объем черновой работы, бороться и так далее.

    А Терри уже 37. Так что я бы не приветствовал его переход в «Спартак». У «Спартака» есть внутренний резерв, свои кадры в молодежке. А в данном случае, получается, Терри занимал бы чье-то место», – сказал Орлов.

    «Спартак» в РПЛ идет вторым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2018 23:48
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 сентября 2018, 11:51

      Орел, засунь свой зенитовский язык в то самое место, а то воняешь!

      1
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 14 сентября 2018, 10:20

      ГСО обсуждай свой Зенит!не лезь в Спартак,надоел,хуже горькой редьки!

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 09:52

      Еще не известно ,занимал бы Терри чье то место или нет. Каррера всегда удивляет стартовым составом.

      4
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 14 сентября 2018, 09:32

      Да твое мнение уже всем до лампочки,приветствуй своих пенсионеров в Зените.

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 14 сентября 2018, 08:02

      Это он так завуалировано намекнул, что в Зените отсутствует внутренний резерв и никакая молодежка? Иначе не объяснить, по такой логике, что в команде делают Иванович и Маркизио

      5
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Vickont 14 сентября 2018, 09:26

      Ты вообще в курсе сколько кому лет?) или ляпаешь лишь бы ляпнуть?)

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Gek Dement 14 сентября 2018, 10:36

      Действительно, чего это я..? Ведь в 32-33 года футболист является молодым и перспективным

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Vickont 16 сентября 2018, 16:15

      Ты вырываешь смысл из контекста тобою сказанного. Мы начали разговор с того что ты 32 летнего футболиста сравнил с 37 летним. На тот случай если ты вообще не шаришь о чем говоришь, поясняю, 32 это предпенсионный возраст, когда 2-3 года(в зависимости от физ.кондиций) футболист еще может стабильно поиграть на своем уровне и принести пользу, а 37 это уже глубокая пенсия, уже пора тренировать или на Мальдивах заработанное проедать..

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 сентября 2018, 07:50

      А если бы контракт был подписан, то Орлов наверняка приветствовал бы этот переход. Человек никогда не имел своего мнения, "свое мнение" всегда высказывает уже после свершившегося.

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 06:22

      А тебя никто и не спрашивал.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 сентября 2018, 06:14

      не суй свой нос куда попало и не забудь закрыть хлебало

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      Рейтинг: +351

      simoron81 14 сентября 2018, 05:34

      Кто ты такой Орлов? ты просто зенитовский комментатор

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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 сентября 2018, 03:45

      "Я бы не приветствовал..." Слава Богу тебя, Орлов, никто всерьез не принимает.

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