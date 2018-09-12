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    Голодец – о лимите: «Мы должны всячески поддерживать наших молодых ребят и открывать им перспективы»

    Вице-премьер России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец считает, что необходимо сохранить лимит на легионеров в РПЛ. По ее словам, нужно любыми способами поддерживать молодых российских игроков.

    «Говорит ли успешное выступление сборной России на ЧМ-2018, что лимит на легионеров в российском футболе был правильной мерой и его не надо смягчать, как просят профессиональные клубы? Моя позиция тоже заключается в том, что мы должны всячески поддерживать наших талантливых молодых ребят и мы должны открывать им перспективы для того, чтобы проявить себя.

    И чемпионат мира показал, что у нас растут, появляются звезды нашего отечественного футбола», – сказала Голодец.

    Источник: Р-Спорт

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    12.09.2018 14:25
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 13:58

      Лимит это сдерживающий фактор для развития любого клуба. Наличие российского паспорта дает право выступать игрокам не всегда высокого уровня.

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 13 сентября 2018, 03:38

      На мой взгляд, это не совсем правильно, когда человек, который не варится в футбольной среде, делает такие публичные заявления...Не знаю, насколько она прорабатывала это вопрос, но дебаты по лимиту идут не первый год, и человеку на должности вице-премьера необходимо изучить все варианты, а уж потом давать комментарии...потому что говорить о поддержке и поддерживать на практике разные вещи...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 сентября 2018, 00:14

      Либо отменяйте лимит, либо отменяйте легионеров. Среднего не дано.
      Пусть даже первая пятёрка клубов будет состоять из одних легионеров, за-то против них будут играть наши игроки, доказывая, что они лучше, т.к. з/п за паспорта отменится.
      Научатся играть - клубы из верхней пятёрки сами им контракты предложат.
      Неужели чинуши не понимают, что именно лимит искусственно создал в нашей стране миллионеров-ногомячистов, которые пешком ходят по-полю???

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 12 сентября 2018, 23:35

      Правильно, не надо смягчать лимит. Чтобы молодые развивались, надо убирать его на фиг. Не должно быть паспортистов, должна быть конкуренция, тогда будет и развитие.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 сентября 2018, 23:29

      Пошла ты на..., тупая баба!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 сентября 2018, 20:51

      Погоняло "Оля-туристка"..

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 сентября 2018, 18:37

      Вот и делайте лимит в ФНЛ, пусть они там и проявляют себя, а в РПЛ уже должны приходить и биться за место как все. А то получается, что вот уже много лет Комбаров играет только благодаря паспорту в Спартаке, бедный Жирков до сих пор в Зените, а на их позицию так и не одного молодого и не появилось за это время, натурализовали Рауша. Уберете лимит хоть клубам жить дадите, уже зарплаты смогут поменьше предлагать, а если не будут соглашаться, то брать из за рубежа

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 сентября 2018, 17:26

      Когда,кто нибудь из этой компании, начинает говорить о любом виде помощи ,даже не важно кому, то хорошего ждать не приходится. Эта аксиома пройдена временем...

      1
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      Рейтинг: -40

      yakubooleg 12 сентября 2018, 16:37

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ------- http://tok.pw/presdoma

      -3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 сентября 2018, 16:17

      Колобков, Голодец, Мутко и прочие горе управленцы хотят повысить доходы стадионов за счёт спаивания людей ПИВОМ.
      Почему Минздрав МОЛЧИТ???
      Почему депутаты Госдумы, как в рот воды НАБРАЛИ и ТИШИНА!!!
      Доходы и откаты получают единицы, за счёт спаивания сотни тысяч человек в каждом туре.
      Во какими темпами Колобков, Голодец, РФС, Мутко и прочие горе управленцы будут спаивать МОЛОДЁЖЬ!
      Федун: – У нас есть хороший контракт с московской пивоваренной компанией.
      Они богатеют и ЖИРЕЮТ, а народ будут спаивать и наживаться на здоровье миллионов болельщиков.
      Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!
      Когда одни СПАИВАЮТ, обогащаются и получают бешеные деньги, за счёт УХУДШЕНИЯ здоровья миллионов!!!
      Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу.
      Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране.
      Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения.
      Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ.
      Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу!
      Раз и НАВСЕГДА!!!

      Пиво на стадионах – это очень ПЛОХО!!!
      От пива ВРЕДА во сто крат больше, чем от него поступает в бюджет!
      Обогащается КУЧКА пивоваров и лоббистов, типа Федуна, Мутко, Алаева, Симоняна, Анохина, Колоскова, Прядкина и прочих чиновников РФС, а ВРЕД получают миллионы болельщиков и суммы ВРЕДА не сопоставимые.
      Как Колобков и чиновники правительства это не понимает?
      Госдума ЗАПРЕТИЛА и ТОЧКА!
      Вопрос ЗАКРЫТ и нечего его чиновникам РФС лоббировать.
      Возврата нет и быть НЕ МОЖЕТ!!!
      Чиновникам РФС только бы откаты получать от пивоваров за проталкивание пива на стадионы.
      А на подрастающее поколение им ГЛУБОКО наплевать!
      Их собственное благополучие выше здорового образа жизни нашей молодёжи.
      Пиво надо ГНАТЬ со стадионов!
      Пиво и спорт НЕСОВМЕСТИМЫ!
      Пиво на стадионах – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
      Это не чиновники, а ВРЕДИТЕЛИ!!!

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