Голодец – о лимите: «Мы должны всячески поддерживать наших молодых ребят и открывать им перспективы»

Вице-премьер России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец считает, что необходимо сохранить лимит на легионеров в РПЛ. По ее словам, нужно любыми способами поддерживать молодых российских игроков.

«Говорит ли успешное выступление сборной России на ЧМ-2018, что лимит на легионеров в российском футболе был правильной мерой и его не надо смягчать, как просят профессиональные клубы? Моя позиция тоже заключается в том, что мы должны всячески поддерживать наших талантливых молодых ребят и мы должны открывать им перспективы для того, чтобы проявить себя.

И чемпионат мира показал, что у нас растут, появляются звезды нашего отечественного футбола», – сказала Голодец.