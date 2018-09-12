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  • Голодец – о лимите: «Мы должны всячески поддерживать наших молодых ребят и открывать им перспективы»

Голодец – о лимите: «Мы должны всячески поддерживать наших молодых ребят и открывать им перспективы»

12 сентября 2018, 14:25
18

Вице-премьер России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец считает, что необходимо сохранить лимит на легионеров в РПЛ. По ее словам, нужно любыми способами поддерживать молодых российских игроков.

«Говорит ли успешное выступление сборной России на ЧМ-2018, что лимит на легионеров в российском футболе был правильной мерой и его не надо смягчать, как просят профессиональные клубы? Моя позиция тоже заключается в том, что мы должны всячески поддерживать наших талантливых молодых ребят и мы должны открывать им перспективы для того, чтобы проявить себя.

И чемпионат мира показал, что у нас растут, появляются звезды нашего отечественного футбола», – сказала Голодец.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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Jack24
1536752114
Что она вообще знает о футболе? что там есть мячик и по нему бьют ногой?
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Путник 13
1536752991
Развалила здравоохранение ..теперь взялась за футбол ..
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tilvan
1536753753
"появляются звезды нашего отечественного футбола" о каких звездах идет речь? если Головин и прочие это звезды, то это уже днище
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Żak_Stanislavskiy
1536757100
Лимит-дело хорошее, а вот что надо добавить, так это потолок зарплат. Херово играешь и не стараешься-держи свою тридцатку или ещё меньше
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amazonaws
1536758236
Колобков, Голодец, Мутко и прочие горе управленцы хотят повысить доходы стадионов за счёт спаивания людей ПИВОМ. Почему Минздрав МОЛЧИТ??? Почему депутаты Госдумы, как в рот воды НАБРАЛИ и ТИШИНА!!! Доходы и откаты получают единицы, за счёт спаивания сотни тысяч человек в каждом туре. Во какими темпами Колобков, Голодец, РФС, Мутко и прочие горе управленцы будут спаивать МОЛОДЁЖЬ! Федун: – У нас есть хороший контракт с московской пивоваренной компанией. Они богатеют и ЖИРЕЮТ, а народ будут спаивать и наживаться на здоровье миллионов болельщиков. Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ! Когда одни СПАИВАЮТ, обогащаются и получают бешеные деньги, за счёт УХУДШЕНИЯ здоровья миллионов!!! Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу. Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране. Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения. Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ. Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу! Раз и НАВСЕГДА!!! Пиво на стадионах – это очень ПЛОХО!!! От пива ВРЕДА во сто крат больше, чем от него поступает в бюджет! Обогащается КУЧКА пивоваров и лоббистов, типа Федуна, Мутко, Алаева, Симоняна, Анохина, Колоскова, Прядкина и прочих чиновников РФС, а ВРЕД получают миллионы болельщиков и суммы ВРЕДА не сопоставимые. Как Колобков и чиновники правительства это не понимает? Госдума ЗАПРЕТИЛА и ТОЧКА! Вопрос ЗАКРЫТ и нечего его чиновникам РФС лоббировать. Возврата нет и быть НЕ МОЖЕТ!!! Чиновникам РФС только бы откаты получать от пивоваров за проталкивание пива на стадионы. А на подрастающее поколение им ГЛУБОКО наплевать! Их собственное благополучие выше здорового образа жизни нашей молодёжи. Пиво надо ГНАТЬ со стадионов! Пиво и спорт НЕСОВМЕСТИМЫ! Пиво на стадионах – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Это не чиновники, а ВРЕДИТЕЛИ!!!
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yakubooleg
1536759428
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ------- http://tok.pw/presdoma
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кузнецов артем
1536766656
Вот и делайте лимит в ФНЛ, пусть они там и проявляют себя, а в РПЛ уже должны приходить и биться за место как все. А то получается, что вот уже много лет Комбаров играет только благодаря паспорту в Спартаке, бедный Жирков до сих пор в Зените, а на их позицию так и не одного молодого и не появилось за это время, натурализовали Рауша. Уберете лимит хоть клубам жить дадите, уже зарплаты смогут поменьше предлагать, а если не будут соглашаться, то брать из за рубежа
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shinnik
1536774700
Погоняло "Оля-туристка"..
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Вомбат
1536784514
Правильно, не надо смягчать лимит. Чтобы молодые развивались, надо убирать его на фиг. Не должно быть паспортистов, должна быть конкуренция, тогда будет и развитие.
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zigbert
1536836328
Лимит это сдерживающий фактор для развития любого клуба. Наличие российского паспорта дает право выступать игрокам не всегда высокого уровня.
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