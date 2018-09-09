Главные новости дня. «Зенит» представил Маркизио, Зидан может возглавить «МЮ»

«Зенит» представил Маркизио перед матчем с «Кайратом».

Михайлович намерен отсудить у «Спортинга» 11 миллионов. Тренер проработал в клубе девять дней.

Зидан составил список игроков для усиления «Манчестер Юнайтед». Француз может возглавить клуб.

Салах не реализовал два пенальти в игре с Нигером.

Отступные за Промеса по контракту с «Севильей» – 150 миллионов.

Магуайр продлил контракт с «Лестером». Защитника хотел купить «Манчестер Юнайтед».

Роналду пожертвовал 15 миллионов на улучшение водоснабжения Пакистана.

Бендтнер сломал челюсть таксисту. Футболиста арестовали.