Главные новости дня. Зарплата Маркизио в «Зените» составит 3,5 миллиона в год, зарплата Роналду намного больше окладов игроков Серии А

«Атлетико» представил третий комплект формы с цветом речной утки и трезубцем на шее.

Роналду – самый высокооплачиваемый игрок Серии А. Отрыв от второго места – 21,5 миллиона.

«Барселона» проведет гостевой матч Примеры с «Жироной» в Майами 27 января.

Вице-премьер Италии выступил за введение в Серии А лимита на легионеров.

Зарплата Маркизио в «Зените» составит 3,5 миллиона в год.

Атрибутика «Спартака» – самая покупаемая среди клубов РПЛ. «Зенит» на втором месте.

Зинченко – в заявке «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов.

ЦСКА сыграет со «Спартаком» 23 сентября. С «Зенитом» – 11 ноября.