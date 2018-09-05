Главные новости дня. Зарплата Маркизио в «Зените» составит 3,5 миллиона в год, зарплата Роналду намного больше окладов игроков Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2018 00:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 5 сентября 2018, 09:48

      Будет ли толк? Поживём, увидим.

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 5 сентября 2018, 07:14

      С учётом того, что Маркизио был свободным агентом, Зениту он обходится не дорого.

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