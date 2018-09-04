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  • Спортивный директор РПЛ: «Спартак» попросил составить календарь именно так. Клуб имел на это право»

Спортивный директор РПЛ: «Спартак» попросил составить календарь именно так. Клуб имел на это право»

4 сентября 2018, 19:44
16

Спортивный директор Премьер-лиги Виктор Пышкин сообщил, что «Спартака» обращался в РПЛ по поводу календаря на осеннюю часть сезона, который был опубликован сегодня. По его словам, лига учла интересы московского клуба.

«Спартак» примет участие в групповом раунде Лиги Европы, матчи которого проходят в четверг. Почти все игры красно-белых в осенней части чемпионата пройдут в воскресенье, то есть, всего спустя два дня после еврокубка. Лишь встреча 12-го тура с «Рубином» состоится в понедельник.

«Клуб обратился в лигу с просьбой составить календарь именно так. Он имел на это право и воспользовался им», – сказал Пышкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
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Project Бабангида
1536079814
а я всегда думал что это гинер всё купил
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maygli
1536084468
Какая хорошая фамилия у этого спортивного директора. :-)
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vick-north-west
1536085479
Ну к Рубину - принципиальному сопернику - надо готовиться 3 дня. К остальным и два дня хватит.
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Saang (SCR)
1536085767
Готовим огнетушители для пуканов мусоро-конно-бакланной братии
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Ubuntu
1536086213
Лишь бы в Европе выступили нормально. А на все остальные матчи Спартака плевать
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BRO_football
1536088196
Спартаку нужен был комфортный календарь - они пришли и попросили, возможно, даже денег дали. А остальные клубы ничего не стали делать, значит их всё устраивает и они полностью доверяют составителям календаря.
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Axe111
1536088988
Ой *** молчал бы ******
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Retiremen_VMF
1536089101
А только Спартак имеет такое право, или остальные тоже? Ну просто интересно. А еще интересно, где такое право можно брать и сколько оно стоит? Хотя мне абсолютно все равно до календаря, не в нем победы кроются, а вот в избранности некоторых, это конечно сильно...
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Qranat
1536089914
Каррера с.с.ы.т играть только против Бердыева, учитывая перенос матча лишь с "Рубином" на понедельник... или это Федун дал команду, что бы был лишний день для приобретения вазелина. Конечно, это же не домашний матч "Спартака" на котором бабло рекой в карман босса течет, а на выездных спартаковских болел ему плевать
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zigbert
1536091916
Если имел на это право ,вопросов не должно быть.
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