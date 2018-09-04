Спортивный директор РПЛ: «Спартак» попросил составить календарь именно так. Клуб имел на это право»

Спортивный директор Премьер-лиги Виктор Пышкин сообщил, что «Спартака» обращался в РПЛ по поводу календаря на осеннюю часть сезона, который был опубликован сегодня. По его словам, лига учла интересы московского клуба.

«Спартак» примет участие в групповом раунде Лиги Европы, матчи которого проходят в четверг. Почти все игры красно-белых в осенней части чемпионата пройдут в воскресенье, то есть, всего спустя два дня после еврокубка. Лишь встреча 12-го тура с «Рубином» состоится в понедельник.

«Клуб обратился в лигу с просьбой составить календарь именно так. Он имел на это право и воспользовался им», – сказал Пышкин.