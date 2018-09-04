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    Спортивный директор РПЛ: «Спартак» попросил составить календарь именно так. Клуб имел на это право»

    Спортивный директор Премьер-лиги Виктор Пышкин сообщил, что «Спартака» обращался в РПЛ по поводу календаря на осеннюю часть сезона, который был опубликован сегодня. По его словам, лига учла интересы московского клуба.

    «Спартак» примет участие в групповом раунде Лиги Европы, матчи которого проходят в четверг. Почти все игры красно-белых в осенней части чемпионата пройдут в воскресенье, то есть, всего спустя два дня после еврокубка. Лишь встреча 12-го тура с «Рубином» состоится в понедельник.

    «Клуб обратился в лигу с просьбой составить календарь именно так. Он имел на это право и воспользовался им», – сказал Пышкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2018 19:44
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 23:11

      Если имел на это право ,вопросов не должно быть.

      1
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      Рейтинг: +429

      Qranat 4 сентября 2018, 22:38

      Каррера с.с.ы.т играть только против Бердыева, учитывая перенос матча лишь с "Рубином" на понедельник... или это Федун дал команду, что бы был лишний день для приобретения вазелина. Конечно, это же не домашний матч "Спартака" на котором бабло рекой в карман босса течет, а на выездных спартаковских болел ему плевать

      -3
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 4 сентября 2018, 22:25

      А только Спартак имеет такое право, или остальные тоже? Ну просто интересно. А еще интересно, где такое право можно брать и сколько оно стоит?
      Хотя мне абсолютно все равно до календаря, не в нем победы кроются, а вот в избранности некоторых, это конечно сильно...

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Retiremen_VMF 5 сентября 2018, 06:08

      конечно всем можно, участие в еврокубках вполне уважительная причина. Главное сделать это заранее, а не за 3 дня до матча...

      0
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 4 сентября 2018, 22:23

      Ой *** молчал бы ******

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 сентября 2018, 22:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартаку нужен был комфортный календарь - они пришли и попросили, возможно, даже денег дали. А остальные клубы ничего не стали делать, значит их всё устраивает и они полностью доверяют составителям календаря.

      -6
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий > BRO_football 4 сентября 2018, 22:17

      Другим клубам как то параллельно до календаря у них все мысли о игре а не комфорте.

      -2
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      Рейтинг: +429

      Qranat > BRO_football 4 сентября 2018, 22:44

      Ответил выше - газпромовские тоже против "Рубина" матч на понедельник перенесли... так и лукойловские в штаны наложили, помятуя дважды по 0-3 от него в "Ростове"

      -2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 4 сентября 2018, 21:36

      Лишь бы в Европе выступили нормально. А на все остальные матчи Спартака плевать

      -2
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 4 сентября 2018, 21:29

      Готовим огнетушители для пуканов мусоро-конно-бакланной братии

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Saang (SCR) 4 сентября 2018, 23:19

      Братии по х))

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 сентября 2018, 21:24

      Ну к Рубину - принципиальному сопернику - надо готовиться 3 дня. К остальным и два дня хватит.

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      Рейтинг: +5873

      maygli 4 сентября 2018, 21:07

      Какая хорошая фамилия у этого спортивного директора.
      :-)

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 сентября 2018, 19:50

      а я всегда думал что это гинер всё купил

      11
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Project Бабангида 4 сентября 2018, 21:09

      Так оно и есть. Он купил Спартаку все воскресные матчи.

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