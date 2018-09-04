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    Вице-премьер Италии выступил за введение в Серии А лимита на легионеров

    Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Салвини выступил с предложением о введении в Серии А лимита на легионеров. По его мнению, это даст возможность проявить себя местным молодым футболистам.

    «Необходимо ограничить количество иностранных игроков на поле, чтобы молодые итальянские футболисты получили возможность проявить себя. Ими часто жертвуют.

    Рад, что такие важные представители футбольного мира, как Роберто Манчини [главный тренер сборной Италии], придерживаются аналогичной точки зрения», – сказал Сальвини.

    В настоящее время в матчах Серии А на поле одновременно могут находиться не более двух игроков без паспорта ЕС. В заявку на сезон каждый клуб обязан включить до 25 человек. Из них минимум восемь футболистов должны быть его воспитанниками.

    Источник: Calciomercato

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    04.09.2018 15:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 4 сентября 2018, 20:41

      И при таком лимите успехи сборной Италии в последние годы такие же сомнительные, как и у сборной России...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 сентября 2018, 18:51

      И у них там тоже чинушам неймётся

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