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    Главные новости дня. Жиго выбыл с травмой крестообразной связки, Дзюба – капитан сборной России.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2018 20:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2018, 09:07

      Дзюба и Дзюбалотный - наша надежда в атаке.

      0
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 4 сентября 2018, 08:21

      молодец капитан! сломал хорошего защитника у конкурентов в предверии еврокубков

      0
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      Рейтинг: -26

      gladkovkolya 4 сентября 2018, 07:41

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://urlcut.ru/blogdk

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      Рейтинг: +82

      за Зенит 92 4 сентября 2018, 07:21

      Поздравляю Дзюбу с капитанством!
      По моему самый достойный кандидат из всех!!!

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      Рейтинг: +36

      AEerr 4 сентября 2018, 02:08

      интересно!

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