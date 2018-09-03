Главные новости дня. Жиго выбыл с травмой крестообразной связки, Дзюба – капитан сборной России.

«Спартак» подтвердил, что у Жиго диагностирована травма крестообразной связки.

«Спартак» и ЦСКА объявили заявки на матчи еврокубков.

Сборная России собралась в Новогорске для подготовки к сентябрьским играм.

Дзюба назначен капитаном сборной России.

РФС попросил Ростовскую область частично профинансировать матч сборной России.

У «Ахмата» есть два кандидата на должность главного тренера.

Объявлены трое претендентов на звание лучшего тренера года от ФИФА.

В тройке претендентов на звание лучшего игрока по версии ФИФА нет Месси.

Гол Черышева претендует на премию Пушкаша.

Роналдо стал владельцем «Вальядолида».