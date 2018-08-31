Главные новости дня. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» узнали соперников по Лиге Европы, Промес перешел в «Севилью»

Стали известны соперники «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» по Лиге Европы.

«Севилья» объявила о переходе Промеса.

ЦСКА подписал исландца и японца. А еще – игрока «Уфы».

«Спартак» не захотел тратить пять миллионов на Скопинцева.

«Ростов» подписал контракт с четвертым исландцем.

«Динамо» пополнило состав португальским защитником.

«Оренбург» усилился нападающим из «Астаны».

Кутепова прооперировали в Риме.

Португалия ближе подобралась к России в рейтинге УЕФА.

Усэйн Болт сыграл дебютный матч за клуб из Австралии.