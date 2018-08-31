Главные новости дня. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» узнали соперников по Лиге Европы, Промес перешел в «Севилью»

Стали известны соперники «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» по Лиге Европы.
«Севилья» объявила о переходе Промеса.
ЦСКА подписал исландца и японца. А еще – игрока «Уфы».
«Спартак» не захотел тратить пять миллионов на Скопинцева.
«Ростов» подписал контракт с четвертым исландцем.
«Динамо» пополнило состав португальским защитником.
«Оренбург» усилился нападающим из «Астаны».
Кутепова прооперировали в Риме.
Португалия ближе подобралась к России в рейтинге УЕФА.
Усэйн Болт сыграл дебютный матч за клуб из Австралии.
Источник: Бомбардир.ру