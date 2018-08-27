Главные новости дня. Сборная России объявила состав на матчи в сентябре, УЕФА надолго дисквалифицировал Луиса Адриано

В ФНЛ зафиксирован рекорд посещаемости тура за всю историю.

«Енисей» выиграл первый матч в истории РПЛ.

Тихонов раскритиковал судейство Вилкова в матче «Енисей» – «Крылья Советов».

«Ахмат» сообщил о трансфере двух игроков.

Объявлен новый состав сборной России на сентябрьские матчи.

Черчесов объяснил, почему в сборную не вызваны Акинфеев и Смолов.

Промес не уйдет в «Монако».

Луис Адриано получил трехматчевую дисквалификацию в еврокубках.

«Палмейрас» играл с «Коринтиансом» в разной форме – игроки переоделись в перерыве.

Салах взбешен поведением руководства футбольной федерации Египта.