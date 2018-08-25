Главные новости дня. «Спартак» выиграл у «Динамо», в АПЛ засчитали гол рукой

«Спартак» обыграл «Динамо» и возглавил таблицу.

Максименко пропустил гол с чужой половины, но его поддержали фанаты.

«Ювентус» обыграл «Лацио», а Роналду опять не забил.

ЦСКА ушел от поражения в матче с «Рубином». Чалов забил во второй игре подряд.

В АПЛ засчитали гол рукой в ворота «Манчестер Сити».

«Урал» вырвал победу над «Ахматом».

Кришито презентовал траурную форму. В ней «Дженоа» сыграет с «Эмполи» в память о жертвах трагедии в Генуе.

«Спартак» запросил у «Милана» 30 миллионов за Промеса.