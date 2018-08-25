Главные новости дня. «Спартак» выиграл у «Динамо», в АПЛ засчитали гол рукой

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ЦСКА ушел от поражения в матче с «Рубином». Чалов забил во второй игре подряд.
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Источник: Бомбардир.ру