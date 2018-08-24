Ташаев не тренируется в общей группе «Спартака» накануне матча с «Динамо»

Вообще то в контракте должен быть занесен пункт, что против бывшего клуба играть не моги.
Сегодня «Спартак» проводит открытую тренировку в преддверии матча пятого тура РПЛ против «Динамо».
На занятии в общей группе отсутствует полузащитник Александр Ташаев. Футболист испытывает мышечную усталость. Его тренировка отдельно от остальных футболистов – профилактическая мера.
Этим летом Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо».
Встреча состоится в субботу, 25 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.