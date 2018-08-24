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    Ташаев не тренируется в общей группе «Спартака» накануне матча с «Динамо»

    Сегодня «Спартак» проводит открытую тренировку в преддверии матча пятого тура РПЛ против «Динамо».

    На занятии в общей группе отсутствует полузащитник Александр Ташаев. Футболист испытывает мышечную усталость. Его тренировка отдельно от остальных футболистов – профилактическая мера.

    Этим летом Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо».

    Встреча состоится в субботу, 25 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    24.08.2018 17:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 06:09

      Вообще то в контракте должен быть занесен пункт, что против бывшего клуба играть не моги.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 августа 2018, 20:15

      Я так полагаю, отрабатывает инкогнито индивидуально "сухой лист" и будет бить штрафные вместо Фернандо и Промеса... ))) Если есть проблемы со здоровьем или в психологическом плане, то Каррера, возможно его придержит, чтобы парня не травмировали на поле, а трибуны лишний раз не давили на него.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 19:16

      мышечная усталость это ничего, надеюсь он все же сыграет.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 августа 2018, 18:42

      Массимо уже приучил к сюрпризам.
      Так что пусть тренируется отдельно от "общей группы".
      Может журналюги тогда оставят эту тему ?

      5
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 18:34

      Не очень приятная весть. Но будем надеяться на лучшее.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 24 августа 2018, 18:13

      А где он бл... тренируется, в общей группе Динамо? - хватит ерунду писать, и так накидали дерьма на вентилятор, по поводу трансфера пацана...
      дрюкнут в субботу полицейских, надеюсь успокоитесь уже и менты и журналисты.)))

      7
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Боцман59rus 24 августа 2018, 19:15

      Наивный.)))

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Боцман59rus 25 августа 2018, 06:07

      Долбень.

      0
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