Главные новости дня. Дзюба снова забил, «Уфа» проиграла в Шотландии

Лига Европы. «Зенит» обыграл «Мольде». Дзюба, Заболотный и Мевля забили голы.

«Уфа» проиграла «Рейнджерс».

17-летний малийский нападающий сообщил о переходе в ЦСКА, а потом удалил запись.

«Уфа» отклонила предложение ЦСКА по Облякову в размере 3 миллионов евро.

«Реал» отдаст Лунина в аренду «Леганесу».

Азар продлит контракт, если «Челси» попадет в Лигу чемпионов.

Стоимость «Манчестер Юнайтед» выросла до 4 миллиардов.

Зе Луиш попросил не вызывать его в сборную Кабо-Верде в сентябре.