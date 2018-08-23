Главные новости дня. Дзюба снова забил, «Уфа» проиграла в Шотландии

Лига Европы. «Зенит» обыграл «Мольде». Дзюба, Заболотный и Мевля забили голы.
«Уфа» проиграла «Рейнджерс».
17-летний малийский нападающий сообщил о переходе в ЦСКА, а потом удалил запись.
«Уфа» отклонила предложение ЦСКА по Облякову в размере 3 миллионов евро.
«Реал» отдаст Лунина в аренду «Леганесу».
Азар продлит контракт, если «Челси» попадет в Лигу чемпионов.
Стоимость «Манчестер Юнайтед» выросла до 4 миллиардов.
Зе Луиш попросил не вызывать его в сборную Кабо-Верде в сентябре.
Источник: Бомбардир.ру