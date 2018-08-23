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    Главные новости дня. Дзюба снова забил, «Уфа» проиграла в Шотландии

    Лига Европы. «Зенит» обыграл «Мольде». Дзюба, Заболотный и Мевля забили голы.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2018 23:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +677

      vodomut 24 августа 2018, 08:35

      Дзюба поймал кураж,на долго ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:03

      Будем ждать ответа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 августа 2018, 07:47

      Рейнджерс ничего не показал,у Уфы шансы есть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      PersikVasiliy 24 августа 2018, 07:26

      Дзюба неплохой игрок . но жесты и мимика как у обезьяны

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 24 августа 2018, 06:10

      все предсказуемо

      0
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      Рейтинг: +36

      AEerr 24 августа 2018, 03:30

      интересно!

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 24 августа 2018, 01:18

      Веселые новости...

      0
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